Kremlj je danas osudio potvrđena i nepotvrđena ubistva iranskih lidera u američko-izraelskim napadima, dan nakon što su mediji i zvaničnici potvrdili da je vrhovni bezbednosni zvaničnik Ali Laridžani ubijen u Teheranu.

Ali Laridžani

"Nedvosmisleno osuđujemo svaku akciju usmerenu na nanošenje štete zdravlju, ili čak ubistvo ili eliminaciju članova rukovodstva suverenog i nezavisnog Irana, kao i rukovodstva drugih zemalja. Osuđujemo takve akcije", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima upitan o reakciji Rusije na Laridžanijevu smrt, prenosi agencija Rojters.

Dmitrij Peskov

Rusija trenutno upravlja jedinom operativnom iranskom nuklearnom elektranom i oštro je kritikovala američko-izraelske napade na Iran, svog bliskog partnera, i pozvala na hitan prekid vatre i pregovore.

Moskva proširuje razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Teheranom, pružajući satelitske snimke i poboljšanu tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih vojnika u regionu, preneo je list Volstrit džurnal.

Peskov je sugerisao da je to lažna vest i naveo da "trenutno kruži veliki broj različitih izveštaja o ovom ratu".

