Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen posetiće Australiju krajem meseca i sastaće se sa premijerom te zemlje Entonijem Albanezom radi sklapanja trgovinskog sporazuma, saopštila je danas Komisija.

Obe strane su nedavno signalizirale napredak u trgovinskim pregovorima, nakon što su prethodni razgovori propali 2023. godine, uglavnom zbog neslaganja oko pristupa poljoprivrednim proizvodima, prenosi agencija Rojters.

U saopštenju se navodi da će Fon der Lajen boraviti u Australiji od 23. do 25. marta kako bi se "ojačale veze EU sa pouzdanim, istomišljenim partnerom u strateški vitalnom indo-pacifičkom regionu".

1/7 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Australija traži veće kvote za izvoz jagnjetine i govedine u Evropu, dok se EU zalaže za poboljšani pristup ključnim mineralima Australije i niže carine na proizvedenu robu.