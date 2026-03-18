Slušaj vest

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo je iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje, potvrdio je izraelski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, meta napada bilo je najveće iransko postrojenje za preradu gasa u provinciji Bušer.

Reakcija Irana

Iranska državna televizija je takođe izvestila o napadu.

„Pre nekog vremena, delovi gasnih postrojenja u Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars u Asalujehu pogođeni su projektilima koje je ispalio američko-cionistički neprijatelj“, navodi se.

Takođe se navodi da su vatrogasne brigade poslate na lice mesta da obuzdaju požar.

Najveće svetske rezerve gasa

Gasno polje Južni Pars, koje Iran deli sa Katarom, najveće je poznato gasno polje na svetu.

Polje obezbeđuje oko 70 procenata domaćeg snabdevanja prirodnim gasom Irana, a Iran razvija svoj deo od kraja 1990-ih.

Izrael je takođe napao iranske instalacije na tom polju tokom dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine.

(Kurir.rs/TheTimesofIsrael)

kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
