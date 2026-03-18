Slušaj vest

Izrael je saopštio da namerava da danas napadne mostove na reci Litani u Libanu, kako bi sprečio proiransku ekstremističku organizaciju Hezbolah da prebacuje oružje na jug zemlje.

- Zbog aktivnosti Hezbolaha i prebacivanja terorističkih elemenata u južni Liban pod zaštitom civilnog stanovništva, IDF (Izraelske odbrambene snage) su primorane da sprovedu široko i precizno ciljanje terorističkih aktivnosti Hezbolaha. Shodno tome, a i da bi se sprečilo prebacivanje pojačanja i borbene opreme, odbrambena vojska namerava da napadne prelaze na reci Litani počev od danas - napisao je na društvenoj mreži X Avičaj Adrej, portparol IDF za arapsko govorno područje.

Izraelska vojska je prošle nedelje saopštila da je pogodila most Zrarije na reci Litani, tvrdeći da su ga ekstremisti Hezbolaha koristili za kretanje sa severa na jug zemlje.

Litani (Lavovska reka) je najduža reka u Libanu, koja od izvora do Sredozemnog mora teče 177 kilometara i važna je i za poljoprivredu i kao izvor pijaće vode.

Reka Litani Foto: JOSEPH EID / AFP / Profimedia

Ono što je još bitnije jeste da se ona prostire skoro paralelno s izraelskom granicom i zbog toga je bila od ključne važnosti za zaključivanje prekida vatre između Izraela i Hezbolaha kojim je 2006. okončan njhov tadašnji rat.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Prema Rezoluciji 1701 Saveta bezbednosti UN IDF je trebalo da se povuče sa libanske teritorije na koju su ušli nakon upada Hezbolaha u Izrael, a zauzvat je islamistička organizacija imala obavezu da se povuče severno od reke Litani, pri čemu bi trupe UN i libanska vojska kontrolisale mir na potezu između Lavovske reke i Plave linije, odnosno granice Izraela i Libana koju su utvrdile UN u maju 2000. godine.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock