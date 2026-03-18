Slušaj vest

Kremlj je praktično negirao izveštaje daRusija proširuje razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom.

„Velika većina [izveštaja o ratu u Iranu] nije ništa više od dezinformacija, tako da ne smatramo da je potrebno komentarisati svaki od njih“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare kada je upitan o tom pitanju.

Dmitrij Peskov

„Zvanični predstavnici Sjedinjenih Država dali su izjave o ovom pitanju, rekavši da nemaju nikakve informacije o toj temi“, dodao je.

Donald Tramp je prošle nedelje rekao da veruje da Vladimir Putin i Rusija „malo“ pomažu Iranu.

Volstrit žurnal je juče objavio da je Rusija obezbedila satelitske snimke i tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih snaga.

Kremlj osudio ubistva iranskih zvaničnika

Kremlj je danas osudio potvrđena i nepotvrđena ubistva iranskih lidera u američko-izraelskim napadima, dan nakon što su mediji i zvaničnici potvrdili da je vrhovni bezbednosni zvaničnik Ali Laridžaniubijen u Teheranu.

"Nedvosmisleno osuđujemo svaku akciju usmerenu na nanošenje štete zdravlju, ili čak ubistvo ili eliminaciju članova rukovodstva suverenog i nezavisnog Irana, kao i rukovodstva drugih zemalja. Osuđujemo takve akcije", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima upitan o reakciji Rusije na Laridžanijevu smrt, prenosi agencija Rojters.

Ali Laridžani