U švajcarskom skijalištu Engelberg u toku je akcija spasavanja nakon što je gondola u sredu pala niz snežnu padinu zbog jakih vetrova.

Portparol službe za spasavanje iz vazduha Rega potvrdio je da je u operaciji učestvovao helikopter, ne navodeći dalje detalje.

Švajcarski list 20 Minuten izveštava da je u nesreći povređena najmanje jedna osoba.

Pad žičare dogodio se oko 11 časova u skijalištu Engelberg u centralnoj Švajcarskoj, a operaciju komplikuju vetrovi koji i dalje duvaju brzinom do 84 kilometra na sat, javljaju švajcarski mediji.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlanetaCRNOGORKA STRADALA U AUTOBUSU SMRTI: Stravičan incident u Švajcarskoj, sumnja se da se putnik namerno POLIO BENZINOM I ZAPALIO! Najmanje šestoro poginulih
PlanetaPUKOTINA DUGA 250 METARA PRAVI HAOS OVOM SELU! Prete im klizišta i strašne poplave: Stručnjaci prate situaciju, vlasti SPREMNI za HITNU EVAKUACIJU! (FOTO)
PlanetaOGLASILA SE POLICIJA O HORORU U ŠVAJCARSKOJ: Najmanje šestoro poginulo, sumnja se da se ovaj čovek polio gorivom i zapalio sebe i autobus (FOTO/VIDEO)
Crna GoraU ŠVAJCARSKOJ UHAPŠEN PODGORIČANIN SA INTERPOLOVE POTERNICE: Sumnjiči se za milionsku utaju poreza
Švajcarska policija