GONDOLA SE OTKAČILA SA ŽIČARE I SURVALA NIZ PADINU: Horor u švajcarskom skijalištu, ima povređenih, pogledajte kako se strmoglavila kabina (VIDEO)
U švajcarskom skijalištu Engelberg u toku je akcija spasavanja nakon što je gondola u sredu pala niz snežnu padinu zbog jakih vetrova.
Portparol službe za spasavanje iz vazduha Rega potvrdio je da je u operaciji učestvovao helikopter, ne navodeći dalje detalje.
Švajcarski list 20 Minuten izveštava da je u nesreći povređena najmanje jedna osoba.
Pad žičare dogodio se oko 11 časova u skijalištu Engelberg u centralnoj Švajcarskoj, a operaciju komplikuju vetrovi koji i dalje duvaju brzinom do 84 kilometra na sat, javljaju švajcarski mediji.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)
