Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je uoči trodnevne posete Sjedinjenim Američkim Državama, da se nada da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom ponovo potvrditi snagu bilateralnih veza dve zemlje, u pitanjima koja se kreću od bezbednosti do ekonomije.

Takaiči je u Tokiju, pre poletanja za Vašington, rekla da je cilj njene posete Sjedinjenim Američkim Državama i da učvrsti status Japana kao nezaobilaznog partnera SAD u Aziji, prenosi Kjodo.

"Globalni mir i stabilnost su ugroženi, uključujući i bezbednost plovidbe u Ormuskom moreuzu i energetsku bezbednost. Ako se trenutna nestabilna situacija nastavi, stvari će biti još teže i za Japan i za Sjedinjene Države, kao i za ostatak sveta", ocenila je Takaiči.

Tramp i Takaiči će danas u Beloj kući razgovarati o načinima za dalje jačanje saveza između Japana i SAD i unapređenje saradnje u oblasti ekonomske bezbednosti, saopštili su ranije zvaničnici japanske vlade.

Prema rečima japanskih zvaničnika, Tramp će danas, nakon zvaničnog razgovora, ugostiti Takaiči na radnom ručku i večeri.

Ova poseta će biti njeno prvo putovanje u SAD otkako je stupila na dužnost u oktobru prošle godine