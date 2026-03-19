Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da rat u Iranu nikome ne koristi, a šteti svima, ističući da Berlin nije konsultovan o sukobu.

U svom obraćanju Bundestagu, Merc je takođe pozvao na zajednički pritisak Evrope i Sjedinjenih Država na Rusiju kako bi se postigao mir u Ukrajini i naglasio važnost brzog zaključivanja trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država, javlja Skaj njuz.

Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

O ratu u Iranu

Merc je rekao da je u svakodnevnom kontaktu sa liderima kao što su britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i italijanska premijerka Đorđa Meloni o ratu.

Potvrdio je da Nemačka nije konsultovana o sukobu i izrazio sumnju u postojanje plana za uvođenje demokratskih promena u Iranu.

Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Pritisak na Rusiju i budućnost Ukrajine

Kancelar smatra da Evropa i Sjedinjene Države moraju zajedno povećati pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini.

Takođe je najavio da će, kada dođe vreme, Nemačka i Ukrajina zajednički učestvovati u pregovorima o posleratnim bezbednosnim garancijama za Kijev.

Govoreći pred poslanicima Bundestaga, Merc je naglasio važnost što bržeg zaključivanja trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Država.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustitePlaneta"TO SU DEZINFORMACIJE" Rusi negirali slanje obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom!
shutterstock_1813596196 copy.jpg
PlanetaDANAS POČINJE, IZRAEL ĆE BOMBARDOVATI MOSTOVE! Kreće napad na sve prelaze preko LAVOVSKE REKE, bila je ključna za okončanje rata pre 20 GODINA (FOTO, VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaIZRAEL NAPAO NAJVEĆE IRANSKO POSTROJENJE ZA PRERADU GASA! Kompleks u plamenu, nadvio se oblak crnog dima iznad pogona (VIDEO)
požar
PlanetaOVAKO IZRAEL UBIJA IRANSKE VOĐE JEDNOG PO JEDNOG: "ZNAMO SVE O TEBI" Laridžani se šetao po Teheranu i 4 dana potom bio MRTAV, nisu bezbedni ni u džamiji (FOTO)
Ali Larijani Ali Laridžani