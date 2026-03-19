Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da rat u Iranu nikome ne koristi, a šteti svima, ističući da Berlin nije konsultovan o sukobu.

U svom obraćanju Bundestagu, Merc je takođe pozvao na zajednički pritisak Evrope i Sjedinjenih Država na Rusiju kako bi se postigao mir u Ukrajini i naglasio važnost brzog zaključivanja trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država, javlja Skaj njuz.

O ratu u Iranu

Merc je rekao da je u svakodnevnom kontaktu sa liderima kao što su britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i italijanska premijerka Đorđa Meloni o ratu.

Potvrdio je da Nemačka nije konsultovana o sukobu i izrazio sumnju u postojanje plana za uvođenje demokratskih promena u Iranu.

Pritisak na Rusiju i budućnost Ukrajine

Kancelar smatra da Evropa i Sjedinjene Države moraju zajedno povećati pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini.

Takođe je najavio da će, kada dođe vreme, Nemačka i Ukrajina zajednički učestvovati u pregovorima o posleratnim bezbednosnim garancijama za Kijev.