Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da će seUkrajina zbog rata na Bliskom istokusuočiti sa nedostatkom raketa koje koristi u borbi protiv Rusije.

U intervjuu za BBC Zelenski je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin želi "dugi rat" SAD, Izraela i Iranajer bi to oslabilo Kijev, a američki resursi bili bi preusmereni na drugu stranu.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Zelenski je rekao i da američki predsednik Donald Tramp nije bio "ni na jednoj strani" u ratu Rusije i Ukrajine i da nije želeo da "iritira" Putina.

On je pozvao Trampa i britanskog premijera Kira Starmera da se sastanu i pronađu zajednički jezik nakon što je predsednik SAD više puta kritikovao Starmera.

1/9 Vidi galeriju Kir Starmer Donald Tramp Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL, Evan Vucci/AP, Amr Nabil/AP

Za BBC je Zelenski rekao i da ima "veoma loš osećaj" u vezi sa uticajem sukoba na Bliskom istoku na rat u Ukrajini dodavši da se pregovori o miru stalno odlažu.

"Postoji jedan razlog za to - rat u Iranu", rekao je on.

Zelenski: Cela situacija koristi Putinu

Takođe je rekao da cela situacija koristi Putinu jer diže cene energije, što je problem za Ukrajinu, i da to znači da bi moglo da dođe do deficita raketa.

"Za Putina, dugi rat u Iranu je plus", rekao je ukrajinski predsednik.

"Pored cena energije, to znači iscrpljivanje američkih rezervi i iscrpljivanje proizvođača protivvazdušne odbrane. Dakle mi (Ukrajina) imamo iscrpljivanje resursa", dodao je Zelenski.

Definitivno će biti nestašica Patriota

Predsednik Ukrajine rekao je da će definitivno biti manjka raketa Patriot, što bi bio izazov, dodajući da se sada nameće pitanje "kada će se na Bliskom istoku iscrpeti sve zalihe".

1/5 Vidi galeriju Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

"Amerika proizvodi 60-65 raketa mesečno. To znači 700-800 godišnje. A prvog dana rata na Bliskom istoku upotrebljene su 803 rakete", rekao je Zelenski za BBC.

Kada je reč o Trampovom stavu o ratu u Ukrajini, ukrajinski predsednik je rekao da Tramp želi da bude pregovarač a ne da zauzme bilo čiju stranu.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Zelenski je rekao i da misli da Tramp "želi da završi taj rat" ali je dodao da su američki predsednik i njegovi savetnici izabrali strategiju bliskog dijaloga sa Putinom i da ga "ne iritiraju jer ga Evropa iritira a Putin ne želi da razgovara sa Evropom".