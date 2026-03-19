Slušaj vest

Nerazumno je očekivati da libanska vlada razoruža militantni proiranski pokret Hezbolah dok tu zemlju bombarduje Izrael, izjavio je danas specijalni izaslanik Francuske za Liban Žan-Iv Le Drijan.

On je rekao da krizu mogu da reše samo pregovori, a libanske vlasti tvrde da je više od 900 ljudi ubijeno u izraelskim napadima otkako se Hezbolah uključio u regionalni rat u znak podrške Teheranu, prenosi agencija Rojters.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu

"Izrael je okupirao Liban veoma dugo i nije uspeo da iskoreni vojne kapacitete Hezbolaha. Stoga sada ne mogu tražiti od libanske vlade da taj posao obavi za tri dana pod bombardovanjem", rekao je Le Drijan za radio Frans Info.

Jerusalim je odbio ponudu za direktne pregovore iz Bejruta, nazvavši je premalom i prekasno dostavljenom od strane vlade koja deli njihov cilj razoružavanja Hezbolaha, ali se plaši da bi delovanje protiv njega moglo da izazove građanski rat, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Pripadnici Hezbolaha

Predsednik Libana Džozef Aun najavio je da je spreman da započne direktne pregovore sa Izraelom, koji je izveo napao Liban nakon što je Hezbolah udario na Izrael 2. marta, što je ta militantna grupa odbacila.

Francuska ima istorijske veze sa Libanom i, zajedno sa SAD, nastoji da posreduje u sukobu.

"Postoji proces pregovora i diskusije koji je moguć, ali sve strane moraju to želeti", rekao je Le Drijan.

(Kurir.rs/Beta)