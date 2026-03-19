Nerazumno je očekivati da libanska vlada razoruža militantni proiranski pokret Hezbolah dok tu zemlju bombarduje Izrael, izjavio je danas specijalni izaslanik Francuske za Liban Žan-Iv Le Drijan.

On je rekao da krizu mogu da reše samo pregovori, a libanske vlasti tvrde da je više od 900 ljudi ubijeno u izraelskim napadima otkako se Hezbolah uključio u regionalni rat u znak podrške Teheranu, prenosi agencija Rojters.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

"Izrael je okupirao Liban veoma dugo i nije uspeo da iskoreni vojne kapacitete Hezbolaha. Stoga sada ne mogu tražiti od libanske vlade da taj posao obavi za tri dana pod bombardovanjem", rekao je Le Drijan za radio Frans Info.

Jerusalim je odbio ponudu za direktne pregovore iz Bejruta, nazvavši je premalom i prekasno dostavljenom od strane vlade koja deli njihov cilj razoružavanja Hezbolaha, ali se plaši da bi delovanje protiv njega moglo da izazove građanski rat, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Predsednik Libana Džozef Aun najavio je da je spreman da započne direktne pregovore sa Izraelom, koji je izveo napao Liban nakon što je Hezbolah udario na Izrael 2. marta, što je ta militantna grupa odbacila.

Francuska ima istorijske veze sa Libanom i, zajedno sa SAD, nastoji da posreduje u sukobu.

"Postoji proces pregovora i diskusije koji je moguć, ali sve strane moraju to želeti", rekao je Le Drijan.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaUKRAJINA NA CEDILU, ZELENSKI U PANICI: Zbog rata na Bliskom istoku ostaju bez važnog oružja, cela situacija ide Putinu u korist! "Imam veoma loš osećaj... "
Volodimir Zelenski Iran
Planeta"TO SU DEZINFORMACIJE" Rusi negirali slanje obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom!
shutterstock_1813596196 copy.jpg
PlanetaDANAS POČINJE, IZRAEL ĆE BOMBARDOVATI MOSTOVE! Kreće napad na sve prelaze preko LAVOVSKE REKE, bila je ključna za okončanje rata pre 20 GODINA (FOTO, VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaIZRAEL NAPAO NAJVEĆE IRANSKO POSTROJENJE ZA PRERADU GASA! Kompleks u plamenu, nadvio se oblak crnog dima iznad pogona (VIDEO)
požar

Džozef Aun