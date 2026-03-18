Slušaj vest

U jednom planinskom selu na jugu Krita, svakodnevno se odvija scena koja mami osmeh svakom prolazniku – i to zahvaljujući jednom neobičnom "zvonaru", koji je za kratko vreme pobrao simpatije korisnika društvenih mreža.

Naime, mali pas je postao prava lokalna atrakcija zbog svog "posla" u kom svakodnevno vuče konopac i zvoni crkveno zvono, kao da tačno zna kada je vreme za molitvu. Kako se navodi, seoski sveštenik, otac Janis, nije sam u svojim dužnostima, jer pored sebe ima i jednog neočekivanog, ali pametnog pomoćnika.

Na snimku koji je podelila Instagram stranica "nikana.gr", vidi se kako pas uporno povlači kanap, a zvono odjekuje kroz selo, dok on veselo maše repom i ne odustaje od svog poslovnog zaduženja.

Meštani kažu da ih ovaj prizor uvek razneži i nasmeje, a mnogi veruju da pas na svoj način doprinosi zajednici i tradiciji.

Komentari ispod videa ne prestaju da se nižu:

"Najbolji zvonar na svetu!", "Ovo je čista radost!", "Bog ga je poslao!", "Zvonar Džeki na dužnosti", "Plaćen u girosu", "Najbolje biće nas zove u Crkvu", "Kako je samo veseo na kraju, nasmeja me", navodili su korisnici u komentarima.