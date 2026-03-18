Slušaj vest

Penzionisani brigadni general američke vojske Stiv Anderson rekao je u da bi predsedniku SAD Donaldu Trampu bilo najpametnije da "proglasi pobedu u sukobu protiv Irana i vrati vojnike kući".

"Pa, ovaj rat će se završiti kad god Donald Tramp kaže da će se završiti, kad god odluči da proglasi pobedu. A ako je pametan, proglasiće pobedu već danas i vratiti se kući, jer ovo ne ide dobro", rekao je general Anderson, prenosi portal The Hill.

"Sada imamo još radikalizovaniji režim na vlasti".

"Korpus islamske revolucionarne garde IRGC izgleda da uopšte nije pogođen. Zapravo, možda je čak i ojačao. Istina, izgubili su mnogo vojnih objekata, izgubili su mnogo resursa, ali to nije ništa što ne mogu brzo da obnove", dodao je Anderson.

Ranije su zvaničnici Pentagona rekli zakonodavcima tokom brifinga da je približna cena rata protiv Irana u prvih šest dana borbi bila veća od 11,3 milijarde dolara.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Pomorski saobraćaj je gotovo dve nedelje zaustavljen u Ormuskom moreuzu tokom sukoba sa Iranom, ali je Tramp prošle srede rekao da je moreuz u "odličnom stanju", uprkos rastućoj zabrinutosti zbog posledica dugotrajne blokade.

"Uništili smo sve njihove brodove", rekao je Tramp novinarima u bazi Endrus.

"Imaju još neke rakete, ali ne mnogo. Mislim da smo u veoma dobrom, u veoma dobrom položaju".

Skoro petina svetskih zaliha nafte prolazi kroz ovaj moreuz, a IRGC je saopštila da neće dozvoliti da "ni jedan jedini litar nafte" prođe kroz moreuz dok se ne zaustave napadi SAD i Izraela.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je da moreuz "mora ostati zatvoren".

"Američke baze na Bliskom istoku moraju biti zatvorene. Druge vojne i regionalne sposobnosti Irana biće aktivirane ako bude potrebno".

Na zahtev za komentar, portparolka Bele kuće Ana Keli rekla je:

"Operacija Epski bes nastaviće se sve dok predsednik Tramp, kao vrhovni komandant, ne utvrdi da su ciljevi ove operacije, uključujući to da Iran više ne predstavlja vojnu pretnju, u potpunosti ostvareni".