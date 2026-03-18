Brodovi ruske ratne mornarice započeće pratnje ruskih trgovačkih brodova, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina i šef Pomorskog kolegijuma Rusije Nikolaj Patrušev.

"Rizik od terorističkih i sabotažnih pretnji protiv brodova koji plove ka ruskim lukama ostaje nepromenjen. U tom smislu, razvili smo i sprovodimo sveobuhvatan set mera za obezbeđivanje bezbednosti plovidbe. U okviru tih mera predviđena je i pratnja trgovačkih brodova vojnim brodovima", rekao je Patrušev, a javlja Komersant.

Kako je naveo, moguće je da će trgovačke brodove pratiti i vatrogasne ekipe i da će trgovački brodovi nositi posebnu zaštitnu opremu.

Dodao je da ruske vlasti mogu preduzeti i dodatne mere u slučaju da bude "novih pretnji iz evorpskih zemalja".

"Zaista je pokrenuta neviđena kampanja protiv flote koja prevozi teret iz ruskih luka, u koju su uključene naizgled manje pomorske sile. Neke zemlje su se jednostavno zanele u potrazi za tankerima, brodovima za rasute terete i kontejnerskim brodovima", naveo je Patrušev.

Prethodno je tanker "Arktik Metagaz", koji je iz ruske luke Murmansk isplovio u februaru i koji čini deo takozvane "ruske flote u senci", teško oštećen u seriji eksplozaij i požara, a posada je evakuisana.

Tanker bez kontrole i upravljanja pluta centralnim Sredozemnim morem, a italijanske vlasti upozorile su na ozbiljan rizik od eksplozije i velike ekološke katastrofe.

Moskva je za napad na tanker optužila Ukrajinu, tvrdeći da su korišćeni pomorski dronovi, ali zvanični Kijev nije komentarisao ove navode.

Ekološke organizacije, uključujući Svetsku fondaciju za prirodu (WWF), upozorile su da bi eventualno izlivanje goriva ili eksplozija mogli da izazovu dugotrajno zagađenje u području od izuzetnog značaja za biodiverzitet Mediterana.

Evropske zemlje pozvale su na hitnu koordinisanu reakciju kako bi se sprečila potencijalna katastrofa. Italija, Francuska i sedam drugih zemalja uputile su pismo Evropskoj komisiji (EK) u kojem su navele da ruski tanker za tečni prirodni gas, koji trenutno pluta u Mediteranu, predstavlja ekološku pretnju i pozvale su na brzu akciju u vezi sa tim pitanjem