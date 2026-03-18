NOVI IRANSKI AJATOLAH NAJAVIO OSVETU ZBOG UBISTVA "VLADARA IZ SENKE" LARIDŽANIJA: "Krv ima cenu koju će zločinačke ubice mučenika uskoro platiti"
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izdao je saopštenje manje od dan pošto je njegova vlada potvrdila atentat na šefa iranske bezbednosti Alija Laridžanija.
U saopštenju koje je prenela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, Hamnei je rekao da je vest o Laridžanijevoj smrti primio sa „velikim žaljenjem“.
Nazvao ga je „inteligentnom i posvećenom osobom“ i istaknutom ličnošću u iranskoj političkoj eliti.
„Mržnja prema neprijatelju“
„Ubistvo takve osobe nesumnjivo pokazuje njegov značaj, ali i mržnju neprijatelja islama prema njemu“, nastavio je vrhovni vođa.
„Protivnici islama treba da znaju da prolivanje ove krvi samo jača drvo islamskog sistema. Naravno, svaka krv ima cenu koju će zločinačke ubice mučenika uskoro morati da plate“.
Kurir.rs/Tasnim