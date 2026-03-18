Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklifpotvrdio je danas da Iran traži obaveštajnu pomoć od Rusije, Kine i drugih američkih rivala, dok američka i izraelska vojska nastavljaju vazdušne napade na ciljeve u toj zemlji.

"Iranci traže obaveštajnu pomoć od Rusije, Kine i drugih protivnika Sjedinjenih Američkih Država, a o tome da li te zemlje pružaju pomoć možemo razgovarati u poverljivom delu", rekao je Retklif tokom saslušanja Odbora za obaveštajne poslove Senata o međunarodnim pretnjama, prenosi Hil.

Na pitanje senatora Džeka Rida, da li je CIA napravila procenu i da li je analizirala komunikacije između Irana i ovih zemalja, Retklif je rekao da zna "odgovor" i da će "rado o tome razgovarati" privatno sa njim.

Slično je na pitanje na istom saslušanju ranije danas odgovorila direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je kazala da "ako ima deljenja" obaveštajnih podataka između Rusije i Kine sa Iranom, o tome može da govori na zatvorenoj sednici.

Na pitanje senatora Angusa Kinga, o novinskim izveštajima da Rusija pruža obaveštajnu pomoć Iranu, uključujući satelitske snimke, Gabard je kazala da, prema Pentagonu, "bilo kakva podrška koju Iran eventualno dobija" ne sprečava efekte američkih operacija.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok Stiv Vitkof rekao nedavno da su mu ruski zvaničnici tokom telefonskog razgovora rekli da nisu delili obaveštajne podatke sa Iranom, kako bi im pomogli da gađaju pripadnike američkih snaga i njihove položaje na Bliskom istoku.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je ranije da Iran i Rusija imaju "veoma dobro partnerstvo", ali je odbio da potvrdi da Rusija pruža Iranu obaveštajnu pomoć.