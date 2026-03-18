Slušaj vest

Hasan Ali Marvan, komandant iranske borbene jedinice Imam Hosein, paravojne fromacije koja deluje zajedno sa Hezbolahom, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u Bejrutu, saopštila je danas izraelska vojska.

Marvan je ubijen u utorak, nedelju dana pošto je u izraelskom vazdušnom napadu likvidiran njegov prethodnik Ali Musalam Tabadža, prenosi Tajms of Izrael.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Pogođeno više od 200 ciljeva

Istovremeno Izraelska vojska je saopštila da je u protekla 24 sata pogodila više od 200 ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu, nastavljajući kampanju usmerenu na balističke projektile, dronove i protivvazdušnu odbranu. Slične podatke prethodnih dana objavili su i drugi mediji koji prate izraelske vojne izvore.

"U proteklom danu deseci borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva pogodili su više od 200 ciljeva iranskog režima u zapadnom i centralnom Iranu", saopštio je IDF. Među metama su, kako navode, bila mesta za skladištenje i lansiranje balističkih projektila i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, lanseri balističkih projektila i lokacije za proizvodnju oružja.