Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na gasno polje Južni Pars, ocenivši da napad neće ništa doneti ni SAD ni Izraelu.

"Snažno osuđujem napad na iransku energetsku infrastrukturu. Takvi činovi agresije neće ništa doneti cionističko-američkom neprijatleju i onima koji ih podržavaju. Ovo će zakomplikovati situaciju i može imati nekontrolisane posledice koje mogu da utiču na čitav svet", napisao je Pezeškijan na svom nalogu na mreži Iks.

Posle napada, iranska državna televizija IRIB objavila je pretnju vojske te zemlje da će Iran, kao odgovor na izraelske napade na gasno polje Južni Pars, napasti naftnu i gasnu infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Amerika nije učestvovala u napadu na gasno polje

Sjedinjene Države su bile obaveštene o planovima Izraela da napadne ogromno iransko gasno polje Južni Pars, ali nisu učestvovale u napadu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Asošijejted pres.

Izvor, koji nije bio ovlašćen da govori javno i govorio je pod uslovom anonimnosti, nije želeo da kaže da li američka administracija podržava odluku Izraela da napadne gasno polje, koje je deo najvećeg takvog nalazišta na svetu i ključni stub iranskog snabdevanja energijom.