Ruski tanker koji prevozi sirovu naftu kreće se ka Kubi, dok ovo karipsko ostrvo, pogođeno hroničnom nestašicom goriva, traži izlaz iz krize tri meseca nakon što je administracija američkog predsednika Donalda Trampa efikasno zaustavila protok energije u zemlju.

Prema podacima firme za pomorsku analitiku Kpler Ltd., očekuje se da će tanker koji prevozi više od 700.000 barela ruske sirove nafte stići u kubanske vode do kraja marta 2026. godine, objavio je Blumberg.

I dalje neizvesno

Isporuka ruske nafte je direktan test američkog embarga i ostaje neizvesno da li će brod moći da probije i isporuči svoj teret. Američka pomorska blokada Kariba efikasno je odvraćala brodove od približavanja Kubi od decembra, dok je pretnja tarifama za zemlje koje snabdevaju ostrvo navela Meksiko da obustavi sve isporuke početkom februara.

Meksiko je postao glavni dobavljač Havane otkako su američke snage ranije ove godine zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, prekinuvši snabdevanje gorivom iz zemlje koja je bila najbliži saveznik Kube.

Tanker „Anatolij Kolodkin“ je u utorak plovio iz ruske luke Primorsk ka komercijalnoj luci Matanzas na Kubi sa teretom od 730.000 barela ruske sirove nafte marke „Ural“. Još jedan tanker, „Morski konj“, koji je takođe prevozio rusku naftu prošlog meseca, nakratko je ponovo krenuo ka Kubi nakon što je bio primoran da promeni kurs u februaru. Dolazak bilo kog od ova dva broda označio bi prvu veću pošiljku goriva nakon duge pauze.

Bez pošiljke tri meseca

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel rekao je prošle nedelje u Havani da zemlja nije primila pošiljku tri meseca, što je najduži period bez uvoza energije u najmanje 12 godina, prema rečima Meta Smita, analitičara u Kpleru.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da sirova nafta ne pruža trenutno olakšanje jer mora biti rafinirana pre nego što se može koristiti, proces koji može trajati 20 do 30 dana. Horhe Pinjon, istraživač na Energetskom institutu Univerziteta u Teksasu u Ostinu, koji prati pošiljke goriva, kaže da bi bilo bolje isporučivati rafinisane naftne proizvode nego sirovu naftu, ali priznaje da bi 700.000 barela i dalje bilo ključna spasilačka linija.

Kubi je potrebno oko 100.000 barela dnevno da bi funkcionisala, a ona proizvodi samo dve petine toga. Svaki dan bez novih zaliha približava zemlju iscrpljivanju zaliha.

Troše zalihe

Od kada su Sjedinjene Države uvele pomorsku blokadu, Kuba troši prethodno akumulirane zalihe i oslanja se na skromnu domaću proizvodnju teške sirove nafte, koja se koristi u hitnim elektranama. Ostrvo je pogođeno višemesečnim nestancima struje zbog embarga, a kubanska električna mreža je potpuno zamračena u ponedeljak, 16. marta 2026. godine, ostavljajući 10 miliona ljudi u mraku.

Nedostatak struje za bolnice, komunalne usluge i domaćinstva izazvao je tešku humanitarnu krizu širom zemlje, objavio je Blumberg. Američki predsednik Donald Tramp izdao je novo upozorenje Kubi tokom nestanka struje, rekavši novinarima u ponedeljak da veruje da će uskoro imati čast da preuzme ostrvo. Tramp je rekao da ga može osloboditi ili zauzeti i raditi šta god želi, dok je zvanična Havana istovremeno najavila otvaranje ekonomije za kubansku dijasporu, što je dugogodišnji zahtev emigranata u Majamiju.