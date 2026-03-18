Američki Federalni istražni biro (FBI) kupuje informacije koje se mogu koristiti za praćenje kretanja ljudi i istorije lokacija, izjavio je danas direktor FBI Kaš Patel.

To je prva potvrda da FBI aktivno kupuje podatke o ljudima otkako je bivši direktor te agencije Kristofer Rej 2023. godine rekao da je FBI kupovao podatke o lokaciji u prošlosti, ali da to nije više radio u vreme kada je on dao tu izjavu, prenosi Politiko.

"Kupujemo komercijalno dostupne informacije koje su u skladu sa Ustavom i zakonima iz Zakona o privatnosti elektronskih komunikacija, i to nas je dovelo do nekih vrednih obaveštajnih podataka", rekao je Patel senatorima na godišnjem saslušanju Odbora za obaveštajne poslove o međunarodnim pretnjama.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država zahteva od agencija za sprovođenje zakona da dobiju nalog za dobijanje podataka o lokaciji ljudi od operatera mobilne telefonije od 2018. godine, ali brokeri podataka nude alternativni put direktnom kupovinom informacija.

Mnogi senatori žele da okončaju ovu praksu, a demokratski senator iz Oregona Ron Vajden i republikanac iz Jute Majk Li predstavili su 13. marta Zakon o reformi vladinog nadzora , koji bi zahtevao od saveznih agencija za sprovođenje zakona i obaveštajnih službi da dobiju nalog za kupovinu ličnih podataka Amerikanaca.

"Raditi to bez naloga je skandalozno zaobilaženje Četvrtog amandmana, a posebno je opasno s obzirom na upotrebu veštačke inteligencije za pretraživanje ogromnih količina privatnih informacija", rekao je senator Vajden danas na saslušanju u Senatu.

Direktor Odbrambene obaveštajne agencije Džejms Adams rekao je senatorima na saslušanju da i njegova agencija takođe kupuje komercijalno dostupne informacije.