Bundesver beleži snažan rast kadrova: 16.100 prijava za vojnu karijeru i povećanje dobrovoljaca, dok Nemačka priprema novu vojnu obavezu i stimulacije za dobrovoljce.

Posle uvođenja nove vojne službe, Bundesver radi na povećanju svog osoblja. Do kraja februara za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba – što je porast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priopštilo je nemačko Ministarstvo odbrane, piše Dojče vele.

Trend se ogleda i u novim zapošljavanjima: u februaru je zaposleno više od 5.300 osoba, što je 14 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Rast posebno među dobrovoljcima i kratkoročnim vojnicima

Posebno je u kategoriji vojnika u okviru nove vojne obaveze popunjenost znatno veća nego prethodne godine. Trenutno u Bundesveru služi oko 13.400 osoba kao dobrovoljni vojnici (šest do jedanaest meseci) i kratkoročni vojnici na određeno vreme (dvanaest do dvadeset tri meseca) – porast od 15 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Vojna obaveza predviđa da punoletni mladići rođeni 2008. i kasnije obavezno ispune odgovarajući upitnik i pristupe regrutaciji. Nova vojna služba za sada ostaje dobrovoljna. Za žene su i ispunjavanje upitnika i vojni pregled dobrovoljni. Vlada očekuje da će novi Zakon o vojnoj službi, na snazi od početka godine, dati snažan podsticaj vojsci.

Kurir.rs/Dojče vele

Ne propustitePlanetaNEMAČKA VOJSKA SE RASPADA: Avioni ne lete, tenkovi se ne kreću, a puške im ne rade! Vojnici nemaju čak ni dovoljno obuće!
profimedia0460597260.jpg
PlanetaNEMAČKA I AMERIKA PRED TEŠKOM SVAĐOM: Novi sukob mogao bi da izbije zbog vojske, a evo i kako
epa-zurab-kurtsikidze-01-epa-zurab-kurtsikidze.jpg
PlanetaNOVI SKANDAL POTRESA NEMAČKU VOJSKU: Prodala laptop sa sve poverljivim podacima, evo gde je završio računar sa instrukcijama za lansirnu raketnu rampu! (VIDEO)
programer-tastatura-laptop-kompjuter-foto-ap-feb-2017.jpg
PlanetaNEMCI UVOZE I VOJNIKE: Nude strancima početnu platu od 2.000 evra, evo ko sve može da se prijavi!
250301-reuter.jpg
PlanetaPOSLE VEŽBI NEMAČKE VOJSKE NASTAO PAKAO: Testirali rakete pa zapalili 800 hektara treseta, gase ga DVE NEDELJE (VIDEO)
screenshot-8.jpg