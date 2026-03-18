Bundesver beleži snažan rast kadrova: 16.100 prijava za vojnu karijeru i povećanje dobrovoljaca, dok Nemačka priprema novu vojnu obavezu i stimulacije za dobrovoljce.

Posle uvođenja nove vojne službe, Bundesver radi na povećanju svog osoblja. Do kraja februara za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba – što je porast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priopštilo je nemačko Ministarstvo odbrane, piše Dojče vele.

Trend se ogleda i u novim zapošljavanjima: u februaru je zaposleno više od 5.300 osoba, što je 14 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Rast posebno među dobrovoljcima i kratkoročnim vojnicima

Posebno je u kategoriji vojnika u okviru nove vojne obaveze popunjenost znatno veća nego prethodne godine. Trenutno u Bundesveru služi oko 13.400 osoba kao dobrovoljni vojnici (šest do jedanaest meseci) i kratkoročni vojnici na određeno vreme (dvanaest do dvadeset tri meseca) – porast od 15 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Vojna obaveza predviđa da punoletni mladići rođeni 2008. i kasnije obavezno ispune odgovarajući upitnik i pristupe regrutaciji. Nova vojna služba za sada ostaje dobrovoljna. Za žene su i ispunjavanje upitnika i vojni pregled dobrovoljni. Vlada očekuje da će novi Zakon o vojnoj službi, na snazi od početka godine, dati snažan podsticaj vojsci.