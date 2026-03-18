Energetska postrojenja u više zemalja Persijskog zaliva bila su meta raketnih napada, a u mnogima je došlo požara, poput onog u Kataru, preneo je CNN.

Do napada je došlo nakon što je Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najaviouzvratne udare nakon napada izraelske vojske na iransko gasno polje Južni Pars, pri čemu iranske snage nisu preuzele odgovornost za napad.

Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da timovi civilne zaštite reaguju na požar u industrijskom gradu Ras Lafan, ključnom postrojenju za preradu prirodnog gasa i temelju katarske ekonomije, "nakon iranskog napada".

Posle izraelskog napada na Južni Pars, iranska vojska je saopštila da će Iran kao odgovor, napasti naftnu i gasnu infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Ranije smo upozoravali da će, ako iranska energetska postrojenja budu napadnuta, Iran eskalirati rat na nove načine", saopštio je ujedinjeni štab iranskih oružanih snaga, Hatam al Anbija.

Do napada na Južni Pars je došlo ranije danas, a oštećeno je više objekata u toj Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni.

Izraelski zvaničnik potvrdio je ranije danas da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje i da je meta udara bilo najveće iransko postrojenje za preradu gasa, u provinciji Bušer.

Nalazište Južni Pars je najveća poznata rezerva gasa na svetu i obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.

Iran, koji to najveće nalazište prirodnog gasa na svetu deli sa Katarom, razvio je infrastrukturu na gasnom polju sa svoje strane od kraja 1990-ih.