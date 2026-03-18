Izraelski raketni napad na iransko gasno polje Južni Parsbio je u potpunosti koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama i trebalo je da predstavlja poruku američkog predsednika Donalda Trampa da gubi strpljenje sa iranom zbog toga što je Ormuski moreuz i dalje zatvoren zbog iranskih napada, prenosi danas Kanal 12 pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

Kako je rekao izvor izraelske televizije, Izrael je zapretio daljim udarima na iranska energetska postrojenja.

"Izrael je operativno pomogao kako bi poslao američki poruku. Ili će Ormuski moreuz biti otvoren i Iranci ukloniti pomorske mine, ili će celokupno postrojenje biti uništeno, kao i druga energetska postrojenja", rekao je neimenovani visoki izraelski zvaničnik za tu televiziju.

Do napada je došlo ranije danas, a oštećeno je više objekata u Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars, prenela je iranska agencija Tasnim.

Izraelski zvaničnik potvrdio je ranije danas da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje i da je meta udara bilo najveće iransko postrojenje za preradu gasa, u provinciji Bušer.

Nalazište Južni Pars je najveća poznata rezerva gasa na svetu i obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.

Iran, koji to najveće nalazište prirodnog gasa na svetu deli sa Katarom, razvio je infrastrukturu na gasnom polju sa svoje strane od kraja 1990-ih.