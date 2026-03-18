Slušaj vest

Iranski Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) upozorio je da će uništiti naftnu i gasnu industriju svojih suseda u Zalivu, koje smatra interesima SAD, ako iranski energetski sektor ponovo bude napadnut.

„Još jednom vas upozoravamo da ste napravili veliku grešku napadom na energetsku infrastrukturu Islamske Republike, na šta se već sprovodi odgovor“, navodi se u saopštenju IRGC-a koje su preneli iranski mediji.

„Ako se ovo ponovi, dalji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i infrastrukturu vaših saveznika neće prestati dok ne bude potpuno uništena, a naš odgovor će biti mnogo oštriji od večerašnjih napada“, dodali su.

Izraelci napali Južni Pars

Izraelci su napali Južni Pars, najveće svetsko nalazište prirodnog gasa, što označava ozbiljnu eskalaciju sukoba. Iranska novinska agencija Fars izvestila je da su pogođeni rezervoari za gas i delovi rafinerije, ali da su radnici na vreme evakuisani. U postrojenju je izbio požar, koji je stavljen pod kontrolu.

Južni Pars pokriva površinu od oko 9.700 kvadratnih kilometara u Persijskom zalivu. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, procenjuje se da sadrži oko 51 bilion kubnih metara gasa. Nalazište dele Iran i Katar, a veći, katarski deo otkriven je 1971. godine. Prema iranskim državnim medijima, nalazište obezbeđuje najmanje dve trećine ukupnih zaliha gasa Irana.

Iranci uzvratili

Iran je odgovorio napadima na zemlje Zaliva, uključujući Katar, Bahrein i Saudijsku Arabiju. Najveća šteta je zabeležena u Kataru.

Katarska državna naftna kompanija je saopštila da su rakete pogodile Ras Lafan večeras, u kojem se nalazi velika rafinerija nafte i najveće postrojenje za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (TPG) na svetu.