Novi nosač aviona koji će naslediti "Šarla de Gola" koštaće Francusku skoro deset milijardi evra, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Makron je dodao da je to velika investicija, ali da će biti od koristi svima, i otkrio da će se novi pomorski gigant zvati "Slobodna Francuska", prenosi "Figaro".

Ovo ime odražava počast "francuskom duhu, duhu otpora da ostanemo slobodni", naglasio je Makron. On je istakao važnost odbrane - kompletnog vojnog modela i nuklearnog sredstva odvraćanja.

"Branimo industrijsku, tehnološku i vojnu inovacionu nezavisnost, naravno, ali i u svim kritičnim oblastima civilnog sektora. Francuska nezavisnost, kao i evropska nezavisnost, apsolutno je neophodna. To je ono što je opravdalo dva zakona o vojnom planiranju poslednjih godina", naglasio je Makron tokom posete području u blizini Nanta.

On je rekao da će novi nosač aviona biti dug 310 metara, imaće dva nuklearna reaktora i tonažu 1,8 puta veću od one koju ima "Šarl de Gol" i da će ga "naslediti" 2038. godine.

Nosač aviona igra neophodnu ulogu u našoj sposobnosti nuklearnog odvraćanja, istakao je Makron.

"Ovaj brod je više od ratnog broda - to je stalna demonstracija odlučnosti i posvećenosti da se deluje samostalno ako je potrebno, sa našim saveznicima ako je moguće. I malo je zemalja sposobno da pokažu takvu kombinaciju vazdušne, pomorske i komandne moći hiljadama kilometara od svojih obala", zaključio je Makron.