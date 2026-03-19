Cena američkog raketnog obrambenog štita Zlatna kupolaporasla je za 10 milijardi dolara, na ukupno 185 milijardi dolara, kako bi se ubrzao razvoj ključnih svemirskih sposobnosti.

Projektu su se kao glavni izvođači pridružili "Lockheed Martin", "RTX" i "Northrop Grumman", izjavio je direktor programa, prenosi Rojters.

Vest o poskupljenju i novim partnerima objavljena je na konferenciji o obrambenim programima u Arlingtonu u Virginiji, dok rat protiv Irana koji je pokrenuo Donald Tramp, predsednik SAD, traje već treću nedelju.

Šta je Zlatna kupola?

Projekat Zlatna kupola predviđa proširenje postojećih zemaljskih obrambenih sistema, poput presretačkih projektila, senzora i komandnih sistema za kontrolu, uz dodavanje svemirskih elemenata.

Ti elementi namenjeni su otkrivanju, praćenju i potencijalnoj neutralizaciji dolazećih pretnji iz orbite, što bi uključivalo napredne satelitske mreže i orbitalna oružja o kojima se još raspravlja.

Ubrzavanje svemirskih sposobnosti

"Zatraženo je od nas da ubrzamo razvoj nekih svemirskih sposobnosti", rekao je voditelj projekta Zlatna kupola, general Svemirskih snaga Majkl Džetlin.

Naveo je tri programa koji će imati koristi od dodatnih sredstava. To su Inicijativa za napredno praćenje projektila, bazu svemirskih podataka i svemirski senzorski sistem za praćenje hipersoničnih i balističkih projektila, poznat kao HBTSS.

HBTSS je sistem svemirskih senzora osmišljen za otkrivanje i praćenje hipersoničnih i balističkih raketnih pretnji. Njegovo uvrštavanje u paket ubrzanog financsranja pokazuje koliko je Pentagonu hitno da uspostavi stalnu sposobnost nadzora dok protivnici šire svoje hipersonične arsenale.

Novi izvođači i "ključni element" sistema

Iznos od 185 milijardi dolara pokriva ono što je general nazvao "ciljanom arhitekturom", odnosno sistem punih sposobnosti koji će biti isporučen tokom sledeće decenije. General je odbacio procene prema kojima bi potencijalni trošak programa mogao premašiti bilion dolara, tvrdeći da se te brojke zasnivaju na primeni skupih, samostalnih borbenih sistema na misiju obrane domovine koja zahteva fundamentalno drugačiji i jeftiniji pristup.

"Oni ne procenjuju ono što ja gradim", izjavio je Majkl Džetlin. Sistem komndovanja i kontrole nazvao je "ključnim elementom" Zlatne kupole.

Najveći izazovi

General je kao element programa s najvećim rizikom identifikovao svemirske presretače, navodeći usklađenost i cenovnu pristupačnost kao centralni izazov. Rekao je da oružja usmerene energije i veštačka inteligencija sledeće generacije predstavljaju najperspektivnije tehnologije za smanjenje troškova po uništenoj meti i povećanje broja raspoloživih presretača.