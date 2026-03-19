Kostarika ne priznaje kubansku vladu i zatvara ambasadu u San Hozeu, dok rastu političke tenzije u regionu i pritisci SAD na Havanu.

Predsednik Kostarike Rodrigo Čaves objavio je u sredu da njegova administracija ne priznaje kubansku vladu kao legitimnu i da će zatvoriti kubansku ambasadu u glavnom gradu San Hozeu, piše Rojters.

"Kostarika ne priznaje legitimitet kubanskog komunističkog režima zbog zlostavljanja, represije i nedostojnih uslova koje trpe stanovnici tog prelepog ostrva", rekao je Čaves na događaju kojem je prisustvovao i američki ambasador. "Moramo očistiti hemisferu od komunista", dodao je.

Kubansko ministarstvo spoljnih poslova i ambasada u Kostariki za sada nisu odgovorili na upite za komentar.

Ova odluka dolazi u trenutku kada je Kuba nedavno pristala da dozvoli kubanskim Amerikancima i drugima iz inostranstva da ulažu i poseduju firme na ostrvu, svega nekoliko dana nakon početka razgovora sa Vašingtonom.

Američki predsednik Donald Tramp ove nedelje signalizirao je da očekuje "čast" "preuzimanja Kube u nekom obliku". Njegova administracija uvela je naftnu blokadu najvećem karipskom ostrvu, što je doprinelo širokim nestancima struje koji su pogodili domove, bolnice i preduzeća.

Nestašice su takođe uticale na saobraćaj, uključujući sistem odvoza smeća u Havani, i navele neke stanovnike da se okrenu solarnim panelima.

Ekvador je ovog meseca takođe zatvorio svoju kubansku ambasadu, nakon što je kubanskog ambasadora Basilija Gutijereza i njegovo diplomatsko osoblje proglasio nepoželjnim osobama.

Predsednici Ekvadora i Kostarike bili su među nizom desno orijentisanih latinoameričkih lidera koji su ovog meseca učestvovali na samitu o borbi protiv kriminala na Floridi, poznatom kao "Štit Amerika" čiji je domaćin bio Tramp.

Objava Kostarike dolazi u trenutku kada je više zemalja Centralne Amerike i Kariba najavilo prekid sporazuma o zapošljavanju kubanskih lekara.

Reč je o programu koji predstavlja važan izvor stranih prihoda za kubansku vladu, ali i medicinskih usluga u često zapostavljenim ruralnim zajednicama.