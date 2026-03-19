Američki zvaničnici su otkrili neidentifikovane dronove iznad vojne baze u Vašingtonu u kojoj žive državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, čija je funkcija u drugoj administraciji predsednika Donalda Trampa zvanično preimenovana u ministra rata.

Vašington post je vest o dronovima objavio pozivajući se na tri osobe upoznate sa situacijom, a dva izvora ovog lista su naveli da zvaničnici nisu utvrdili odakle su došle bespilotne letelice.

- Vojska pažljivije prati potencijalne pretnje zbog povišenog nivoa uzbune dok SAD i Izrael napadaju Iran - kazao je visoki zvaničnik Trampove administracije koji je insistirao na anonimnosti tokom razgovara o osetljivim bezbednosnim pitanjima.

On je rekao da je više dronova primećeno iznad baze Fort Lesli Dž. Mekner tokom jedne noći u poslednjih deset dana, što je dovelo do povećanih bezbednosnih mera i sastanka u Beloj kući kako bi se razgovaralo o tome kako reagovati na ovo.

Dronovi u Vašingtonu su primećeni u vreme kada su SAD izdale globalno bezbednosno upozorenje za diplomatske predstavništva u inostranstvu i "zaključale" nekoliko domaćih baza zbog pretnji.

Ove nedelje, višenamenska baza Mekgvajer-Diks-Lejkherst u Nju Džersiju i vazduhoplovna baza Mekdil na Floridi podigle su nivo zaštite snaga na "Čarli", što je oznaka koja znači da komandant ima obaveštajne podatke koji ukazuju na mogućnost napada ili opasnost.

Od ovog je jedino viši nivo uzbune "Delta", koji se odnosi na napad koji se dogodio ili se neposredno očekuje.

- Dronovi iznad Fort Meknera podstakli su zvaničnike da razmotre premeštanje Rubija i Hegseta - rekle su Vašington postu dve informisane osobe.

Viši zvaničnik administracije rekao je da se Trampovi ministri nisu preselili u međuvremenu.

Njihov smeštaj u bazi javno je objavilo više medija u oktobru prošle godine.