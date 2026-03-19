(KMG) -- Peng Lijuan, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga i ambasadorka dobre volje Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za tuberkulozu (TB) i HIV/SIDU, u sredu je pozvala na međunarodnu podršku i učešće u globalnoj prevenciji i lečenju tuberkuloze.

U pisanoj izjavi za virtuelni događaj povodom Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze SZO 2026. godine, Peng je rekla da je od velikog značaja što SZO organizuje ovaj virtuelni događaj kako bi se održale diskusije pod temom „Predvođeni zemljama, pokrenuti ljudima“, jer će to olakšati zajedničke akcije međunarodne zajednice protiv tuberkuloze kao izazova javnog zdravlja.

Peng je rekla da je, sa čvrstom posvećenošću misiji zaštite zdravlja ljudi i cilju okončanja epidemije tuberkuloze, SZO obavila veliki deo efikasnog rada i preokrenula nedavni trend rasta broja slučajeva tuberkuloze u svetu.

“Uvek pridajući veliki značaj prevenciji i lečenju tuberkuloze, kineska vlada je koordinirala vladine odeljenja kako bi sprovela mere reagovanja i olakšala brz tehnički i operativni napredak kroz naučne i tehnološke inovacije, omogućavajući novi napredak u kineskom odgovoru na tuberkulozu”, rekla je Peng.

Peng je istakla da je kineska mreža zdravstvene zaštite, koja pokriva više od 1,4 milijarde gradskih i seoskih stanovnika, efikasno poboljšala pristup uslugama prevencije i lečenja tuberkuloze, doprinoseći održivom padu incidencije tuberkuloze, pozicionirajući Kinu kao zemlju sa umerenom do niskom prevalencijom tuberkuloze.

Peng je rekla da se ove godine navršava 15. godina velike volonterske kampanje Kine za podizanje svesti o prevenciji i kontroli tuberkuloze. Tokom proteklih 15 godina, više od milion volontera je učestvovalo u ovoj kampanji, sprovodeći preko 80.000 programa.

„Pridružila sam se mnogima od njih u posetama lokalnim naseljima, školama i zdravstvenim ustanovama i ponosna sam svedok njihovog saosećanja, posvećenosti i doprinosa, kao i napretka u borbi Kine protiv tuberkuloze“, rekla je Peng.

Peng je pozvala ljude iz svih sfera života u svim zemljama da deluju, da podrže i učestvuju u globalnim naporima protiv tuberkuloze.