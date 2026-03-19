Federalni istražni biro (FBI) pokrenuo je istragu protiv njega zbog sumnje da je odavao poverljive informacije.

Istraga je prethodila Kentovoj ostavci na mesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, gde je nadgledao analizu terorističkih pretnji, objavili su Semafor i CBS njuz. FBI je odbio da komentariše istragu, izveštava Gardijan.

Prvi intervju nakon ostavke

Vest o istrazi poklopila se sa Kentovim prvim medijskim pojavljivanjem od napuštanja funkcije. U intervjuu sa političkim komentatorom Takerom Karlsonom, on je tvrdio da su suprotstavljeni stavovi isključeni iz procesa donošenja odluka koji je doveo do američkih vazdušnih udara na Iran 28. februara.

- Velikom broju ključnih donosilaca odluka nije bilo dozvoljeno da dođu i iznesu svoja mišljenja predsedniku - rekao je Kent u podkastu, i dodao da nije bilo prave diskusije.

Kent, koji je čvrsti Trampov saveznik, nije kritikovao direktno predsednika. Ipak, opisao je situaciju u Beloj kući u kojoj se Donald Tramp oslanjao na uski krug savetnika, marginalizujući zvaničnike koji su dovodili u pitanje i obaveštajne podatke i stratešku mudrost koja stoji iza napada.

Optužbe protiv Izraela

Kent je insistirao da nema dokaza da jeIran blizu razvoja nuklearnog oružja i da predstavlja neposrednu pretnju Sjedinjenim Državama.

- Nije bilo obaveštajnih podataka koji bi ukazivali na to da će Iranci, recimo, 1. marta pokrenuti ogroman iznenadni napad - nešto poput 11. septembra ili Perl Harbora, ili da će napasti bilo koju od naših baza. Jednostavno nije bilo takvih podataka.

Džo Kent Foto: Jenny Kane/AP

Umesto toga, Kent tvrdi da je Trampa na akciju praktično primorao Izrael.

- Izraelci su doneli odluku o pokretanju ove operacije - rekao je on.

Takve izjave su naišle na brzu osudu u nekim krugovima, a kritičari kažu da se pominjanje "izraelskog lobija" graniči sa uvredljivim stereotipima.

Različiti ciljevi

Kent, koji nije precizirao ko je blokirao pristup predsedniku, takođe je naveo komentare državnog sekretara Marka Rubija i predsednika Predstavničkog doma Majka Džonsona kao pokazatelje izraelskog uticaja u vreme napada. Međutim, napomenuo je da SAD i Izrael imaju različite ciljeve.

- Većina ljudi u Pentagonu i obaveštajnim agencijama bi trenutno rekla da mi i Izraelci zapravo imamo drugačiji cilj. Ne verujem da je naš cilj jasno definisan jer se uzdržavamo od promene režima. Izraelci se ne uzdržavaju od promene režima. Oni žele potpuno uništenje sadašnje vlade. Izgleda da nemaju plan za ono što sledi - rekao je.

Kent je rekao Karlsonu da je odlučio da podnese ostavku nakon što je postalo jasno da će njegova upozorenja biti ignorisana. - Znam da ovaj put kojim idemo ne vodi nikuda. Ne mogu mirne savesti biti deo ovoga - zaključio je.