APOKALIPTIČNI PRIZOR NA KAMČATKI, ŠIVELUČ PONOVO ERUPTIRAO! Eksplozija izbacila pepeo JEDANAEST I PO KILOMETARA U VISINU, aktiviran CRVENI alarm (VIDEO)
Vulkan Šiveluč na Kamčatki ponovo je eruptirao, izbacivši pepeo na visinu od 11,5 kilometara, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije.
"Eksplozije su podigle pepeo iz vulkana Šiveluč 11,5 kilometara. Oblak pepela se proširio 140 kilometara severoistočno od vulkana. Boja koda za avijaciju je crvena. Vulkanska aktivnost predstavlja opasnost za lokalni i međunarodni vazdušni saobraćaj", navodi se u saopštenju, prenela je agencija TASS.
Ovo je već drugi oblak pepela u poslednja 24 sata, nakon što je prethodna erupcija dostigla visinu od 12 kilometara.
Jedan od najaktivnijih vulkana na Kamčatki
Šiveluč je jedan od najaktivnijih vulkana na Kamčatki i sastoji se od Starog Šiveluča, drevne kaldere, i Mladog Šiveluča, aktivnog dela starog između 60.000 i 70.000 godina.
Nalazi se oko 50 kilometara od sela Ključi u Ust-Kamčatskom okrugu i približno 450 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.
