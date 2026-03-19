Slušaj vest

Vulkan Šiveluč na Kamčatki ponovo je eruptirao, izbacivši pepeo na visinu od 11,5 kilometara, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije.

"Eksplozije su podigle pepeo iz vulkana Šiveluč 11,5 kilometara. Oblak pepela se proširio 140 kilometara severoistočno od vulkana. Boja koda za avijaciju je crvena. Vulkanska aktivnost predstavlja opasnost za lokalni i međunarodni vazdušni saobraćaj", navodi se u saopštenju, prenela je agencija TASS.

Ovo je već drugi oblak pepela u poslednja 24 sata, nakon što je prethodna erupcija dostigla visinu od 12 kilometara.

Jedan od najaktivnijih vulkana na Kamčatki

Šiveluč je jedan od najaktivnijih vulkana na Kamčatki i sastoji se od Starog Šiveluča, drevne kaldere, i Mladog Šiveluča, aktivnog dela starog između 60.000 i 70.000 godina.

1/6 Vidi galeriju APOKALIPTIČNI PRIZORI NA KAMČATKI: Proradio vulkan Šiveluč, kuće i okolina zatrpani pepelom! oblak visok 10 km VIDEO Foto: printscreen YT

Nalazi se oko 50 kilometara od sela Ključi u Ust-Kamčatskom okrugu i približno 450 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog.