Evo šta je u pitanju

Evo šta je u pitanju

Iako su mediji objavili da je u pitanju bombarder B-2, zbog sličnog izgleda, TWZ skreće pažnju da je ustvari u pitanju RQ-180.

Kako pišu lokalni grčki mediji, a prenosi američki portal "The War Zone" (TWZ), dron je sleteo u bazu grčkog vazduhoplovstva zbog kvara.

Američki medij piše da nema zvanične potvrde o mogućim kvarovima na letelici.

Kako ističu, postoje i neke grube sličnosti sa izgledom izraelskog drona poznatijeg kao RA-01, ali i neke ključne razlike.

- RA-01 deli sličan oblik, ali je "vitkijeg" dizajna koji bi bio znatno manji od onoga što ovde vidimo. Štaviše, nema mnogo smisla da izraelski dron leti tako daleko na zapad iz bilo kog razloga. Američka letelica je verovatno prilično veća, manja od B-21, ali možda za 25 procenata. Dizajnirana je za izuzetno dugotrajne strateške izviđačke misije na velikim visinama - piše TWZ.

Slike iz Larise takođe pružaju dobar pogled na stajni trap aviona, koji je veoma široko postavljen. Takva konfiguracija stajnog trapa omogućava maksimiziranje zapremine i ističe sam raspon krila aviona.

Da li letelica koristi Larisu kao bazu ili je jednostavno tamo preusmerena zbog problema, nije poznato. Moguće je da je bio premešten u bazu, ali je ipak morao neočekivano da se vrati, što je dovelo do toga da je primećen tokom dana umesto da diskretno sleti noću.

Larisa je baza grčkog vazduhoplovstva, dom 110. borbene eskadrile, koja koristi lovce F-16C/D Vajper, kao i razne tipove dronova. Od kraja 2010-ih, američko vazduhoplovstvo je takođe koristilo bazu za operacije dronovima MK-9 Riper iznad područja Evrope i Afrike.

To je, zauzvrat, dovelo do nadogradnje infrastrukture Larise, posebno duž južne strane baze, gde sada postoje hangari koji bi mogli da prime veće avione sa letećim krilima i koji izgleda ne služe za smeštaj MK-9.

Ova letelica je već godinama viđena kako leti iznad tajnih lokacija na jugozapadu Amerike, pa i iznad čuvene Oblasti 51. Rat sa Iranom bi bio adekvatan za pokazivanje mogućnosti letelice, piše TWZ.