Mali francuski grad je stekao slavu na internetu jer se njegov gradonačelnik, kandidat za reizbor u drugom krugu lokalnih izbora koji se održavaju u nedelju, preziva Hitler.

Hju Skofild, izveštač BBC iz Pariza, navodi da nije to jedina zanimljivost vezana za glasanje u Arsi-sir-Obu, mestu sa 2.785 stanovnika.

Jedan od Hitlerova dva protivnika zove se Zjelinski.

- Potpuno je ludo. Celog života su se povremeno šalili na račun mog imena. Ponekad su ljudi crtali brkove na mojim predizbornim plakatima. Nikada to nije bila velika stvar - požalio se Hitler kada ga je kontaktirao BBC.

"Moja žena plače"

Sada se situacija malo otela kontroli.

- Video sam tekstove na internetu u kojima piše "37 odsto stanovnika Arsija su hitlerovci!". Moja žena plače - dodaje Hitler.

Francuske društvene mreže preplavljene su "humorističnim" objavama o borbi između pokojnog nacističkog diktatora Adolfa Hitlera i ukrajinskog modernog heroja Volodimira Zelenskog.

Hitler kaže da pažnja postaje prevelika.

- Kad bi ljudi pričali o gradu i našoj politici, to bi bilo jedno, ali sve što ih zanima su naša imena - rekao je on.

A odakle ovom penzionisanom šefu laboratorije u Francuskoj ime Hitler i zašto ga nije promenio?

- Moja porodica potiče iz severnog Alzasa (region duž nemačke granice), a moj otac je bio pastir. U ratu je odveden u Nemačku, u njihov program prisilnog rada. Kada se vratio, upoznao je moju majku. Svi su govorili da mora da promeni prezime. To je bilo 1949. godine. Rat je još uvek bio blisko sećanje. To bi bila ogromna administrativna glavobolja i koštalo bi mnogo novca, pa nije promenio prezime - rekao je Hitler.

On kaže da je u Francuskoj ostalo svega nekoliko članova njegove porodice.

Njegovi rođaci prezimena Hitler u Alzasu su svi imali devojčice, tako da prezime tamo nestaje.

Jedan od njegovih sinova izgovara ime "Hit-lej" kako bi izbegao sramotu, a unuci su uzeli prezimena majki.

Ćerka i snaja Hitler kandidatkinje u drugim gradovima

Ali, on kaže da ima ćerku i snaju koje se prezivaju Hitler i koje se takođe kandiduju za odbornike na opštinskim izborima u drugim gradovima u Francuskoj.

- Kada vas jednom poznaju, ime je manje važno. Ljudi gledaju čoveka koji stoji iza imena. Za moje poznanike, bio sam samo "gospodin Šarl". Zato sam odlučio da zadržim prezime - priča Hitler.

Dok Šarl Hitler predvodi listu desnog centra u Arsi-sir-Obu, njegov protivnik Zjelinski je u krajnje desnom patriotskom pokretu.

Na nacionalnim izborima ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje obično ima snažnu podršku u ovoj oblasti, koja se nalazi na oko 160 kilometara jugoistočno od Pariza.

Antoan Reno-Zjelinski (28) je carinski službenik koji je nedavno stigao u Arsi-sir-Ob.

Drugi deo imena potiče od njegove majke Poljakinje.

- Ljudi me često pitaju da li sam u srodstvu sa Zelenskim – na šta moram da odgovorim ne, ističući da se poljsko prezime završava na "i", a ukrajinsko na "y". U nedelju sam video poruke o našim imenima koje kruže na društvenoj mreži X i mislio sam da je to samo glupa šala. Razume zašto je ljudima zabavno. Mene to ne nasmejava, ali me ni ne uznemirava. Bilo bi bolje da ljudi pričaju o Arsiju iz drugih razloga, ali bar smo viđeni na mapi - rekao je on za BFMTV.

Stara veza s Odesom

BBC navodi da je Arsi-sir-Ob "dao" ime gradu blizu Odese u Ukrajini.

Napoleon se 1841. godine borio u kod Arsi-sir-Oba protiv austrijske, pruske i ruske vojske koja je napadala, a dve godine kasnije, nemački imigranti koje je pozvala ruska vlada nazvali su svoje naselje Arciz.

Arsi-sir-Ob je rodno mesto francuskog revolucionara Žorža Žaka Dantona.

U drugom krugu izbora u nedelju Hitler se suočava sa Reno-Zjelinskim i trećom kandidatkinjom, Ani Sukat.

U prvom krugu, Hitler je vodio sa malom razlikom u odnosu na druga dva.