Podsetimo, ona je nestala bez traga 23. novembra 2025. godine, a nekoliko dana kasnije otkriveno je da je ubijena i sahranjena u kovčegu u šumi u Sloveniji.

Njen bivši partner, Patrik M. (31), priznao je zločin. Sada se, prema rezultatima obdukcije, sumnja da je žena možda još uvek bila živa kada je stavljena u kovčeg i sahranjena u šumi.

Žena je imala teške povrede lica, a sumnjalo se da je umrla od gušenja.

Tačno vreme njene smrti ostaje nejasno. Međutim, sada istražitelji ne isključuju mogućnost da je Stefani u početku bila samo bez svesti i da je kasnije preminula dok je bila u kovčegu.

- Obdukcija nije mogla nedvosmisleno da utvrdi kada je mlada žena preminula. Sasvim je moguće da je još uvek bila živa kada je stavljena u kovčeg. Podjednako je moguće da je pre toga ubijena gušenjem - rekao je za Bild dr Kristijan Krošl, portparol Državnog tužilaštva u Gracu.

Osumnjičeni je, prema pisanju austrijskih medija, rekao da je tokom njihovog susreta izbila svađa.

Stefani je navodno uzela nož i htela da se povredi, a on je pokušao da je spreči hvatajući je za vrat. Međutim, Bild napominje da ova verzija priče ne odgovara nalazima sudske medicine.

Nakon zločina, Patrik M. je navodno vozio satima, a zatim telo stavio u kovčeg. Otišao je u Sloveniju i tamo sahranio ženu.

Odbrana tvrdi da je 31-godišnjak u vreme zločina bio pod uticajem kokaina, ali rezultati testa još nisu dostupni. Nakon hapšenja u Sloveniji, muškarac je izručen Austriji i nalazi se u pritvoru. Suđenje bi trebalo da počne ove godine, a ako bude osuđen, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom.