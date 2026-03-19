Češki premijer Andrej Babiš je danas, pred odlazak na samit Evropske unije u Briselu, osudio izraelski napad na gasna i naftna polja u Persijskom zalivu navodeći da je neshvatljiv i da takvi napadi uništavaju tržišta, a cene energenata eksplodiraju.

"Gas je 50 dolara, raste i cena nafte, a koliko juče smo mislili pre tog napada da su cene goriva u Češkoj kulminirale i da je postojala šansa da se smanjuju. Posle tog napada koji je neshvatljiv situacija se potpuno promenila. Ako sam dobro pročitao tu poruku predsednika (SAD) Donalda Trampa on tvrdi da za taj napad nije znao", kazao je Babiš u Pragu novinarima pred odlazak u Brisel.

Babiš je dodao da se ne plaši da bi eskalacija rata na Bliskom istoku izazvala novi talas nelegalne migracije iz Irana, a da će na samitu braniti češki dugoročni stav da Evropa mora aktivnije da se bori protiv švercera izbeglica.

"Evropa to ne radi. Znači, treba se boriti protiv švercera, poslati ih u zatvor, potopiti prazne brodove, oduzeti novac nevladinim organizacijama koje organizuju prebacivanje nelegalnih migranata u Evropu i obećavaju im bolji život, a kad im ne odobre azil to postaje problem", kazao je Babiš.

Osnovno pravilo bi, prema rečima češkog premijera, trebalo da bude "braniti Evropu na moru".

"Braniti Evropu na moru, primiti Zapadni Balkan u šengenski prostor, dogovoriti se sa svim državama Severne Afrike. O tome sam govorio na Evropskom savetu nebrojeno puta. Ali za nas je ključno to da je naša vlada konačno odlučila da precizno evidentira strance da znamo ko kod nas boravi, živi, kako došao", rekao je Babiš.

Češki premijer upozorio je i na to da kraj rata u Ukrajini, koji očekuje uskoro, može da donese rizik da u Češku za porodicama dođu veterani rata iz Ukrajine i taj bezbednosni rizik Češka mora nekako da reši.

Češka se već pridružila inicijativi premijera i predsednika sedam zemalja članica EU da se pooštri režim za ulazak u EU bivših i sadašnjih ruskih vojnih lica, dok su češki radikalni nacionalisti, manji koalicioni partner u Babišovoj vladi, zahtevali bez uspeha da ta inicijativa obuhvati i ukrajinske vojnike.