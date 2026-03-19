On navodi da bi troškovi rata mogli da dostignu više stotina milijardi američkih dolara.

Arakči je dodao da će "obični Amerikanci snositi teret takozvanog "poreza Izrael na prvom mestu" vrednog bilion dolara", za šta je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove saveznike u američkom Kongresu, prenosi iranska televizija Press TV.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Arakči je u objavi na mreži Iks reagovao na pisanje lista Vašington post, koji je naveo da američko Ministarstvo odbrane traži više od 200 milijardi dolara dodatnog budžeta za vojne operacije protiv Irana.

Iranski ministar ocenio je da je taj iznos "samo vrh ledenog brega", s obzirom na to da rat ulazi u četvrtu nedelju, uprkos očekivanjima da će kratko trajati.

- Tek smo tri nedelje u ovom ratu nametnutom i Irancima i Amerikancima - naveo je Arakči.

Prema navodima Vašington posta, pozivajući se na neimenovane izvore, zahtev Pentagona odnosi se na povećanje proizvodnje naoružanja koje je uništeno ili potrošeno tokom sukoba.

Preliminarne procene ukazuju da je u prvih šest dana rata potrošeno oko 11,3 milijarde dolara, dok je samo u prva dva dana utrošena municija vredna više od 5,6 milijardi dolara.

U tekstu se navodi da su američko-izraelski napadi na Iran počeli 28. februara vazdušnim udarima u kojima su ubijeni visoki iranski zvaničnici i vojni komandanti.