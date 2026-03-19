Kuba će primiti prve pošiljke energenata u poslednjih nekoliko meseci, jer se očekuje da će brodovi koji prevoze rusku naftu i gas stići u njenu luku početkom sledeće nedelje.

Prema pisanju lista „Fajnenšel tajms“ , pozivajući se na izveštaje pomorske obaveštajne službe, očekuje se da će pošiljka, koju bi trebalo da isporuči brod „Si Hors“ pod zastavom Hong Konga, isporučiti 27.000 tona ruskog goriva, što je direktno kršenje energetskog embarga američkog predsednika Donalda Trampa toj ostrvskoj državi.

Trampova blokada

U januaru je Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se proglašava nacionalna vanredna situacija zbog navodne „vanredne pretnje“ koju Havana predstavlja „nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Država“.

De fakto blokada koju je naredio Tramp pogoršala je energetsku krizu, jer se zemlja suočava sa nacionalnim nestašicama struje i nestašicom goriva.

Očekuje se da će prve pošiljke ruske nafte stići već 23. marta, izvestio je FT, a dodatni brod pod ruskom zastavom koji prevozi 100.000 metričkih tona sirove nafte trebalo bi da stigne na kopno 4. aprila.

Ruske pošiljke dolaze u trenutku kada je Tramp poslednjih dana pojačao pritisak na Havanu, iznoseći prikrivenu pretnju da će preuzeti kontrolu nad ostrvom.

„Verujem da ću imati čast da osvojim Kubu“, rekao je Tramp 16. marta.

Oštre kritike Moskve i američke pretnje tarifama

Komentari američkog predsednika naišli su na oštre kritike Moskve, a portparol Kremlja Dimitrij Peskov je 17. marta novinarima rekao da je Rusija „spremna da pruži svu moguću pomoć“ Kubi, objavio je Moscow Times .

Tramp je upozorio da bi zemlje koje snabdevaju Kubu naftom mogle da se suoče sa američkim tarifama, ali s obzirom na to da je trgovina između Vašingtona i Moskve ozbiljno ograničena od potpune invazije Rusije na Ukrajinu, ostaje nejasno koje ekonomske mere, ako ih uopšte ima, SAD mogu da primene kako bi obuzdale isporuke.

U nastojanju da izbegnu međunarodne sankcije, Foks njuz je izvestio da brodovi koriste obmanjujuće taktike isporuke, uključujući isključivanje sistema automatske identifikacije, kako bi sakrili i lažirali svoju lokaciju.

Taktika je u skladu sa metodama koje koriste brodovi u ruskoj „tajnoj“ floti naftnih tankera, koja se sastoji od starih, nedovoljno osiguranih tankera koji se koriste za izbegavanje međunarodnih sankcija na rusku trgovinu naftom.

Kuba i Rusija održavaju bliske veze još od Hladnog rata. Medijski izveštaji ukazuju da više od 5.000 kubanskih boraca aktivno učestvuje u borbama na strani Rusije u Ukrajini.