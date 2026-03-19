Belorusija obučava migrante da se bore protiv evropskih graničara, rekao je za britanski „Telegraf“ Normunds Mežvijec, šef letonske službe bezbednosti.

On ističe za "Telegraf" da se migranti obučavaju u posebnim kampovima i da se guraju preko granica Evropske unije u Poljsku i baltičke države.

To je deo eskalirajućeg hibridnog rata protiv Zapada, a Mežvijec je opisao kako se taktika Belorusije i Rusije menjala tokom vremena.

„Sećam se prvih godina, bile su prilično mirne, ali u poslednjoj godini postalo je sve agresivnije“, rekao je, opisujući jednu taktiku kao „informacionu operaciju“ protiv svoje zemlje.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u Moskvi u poseti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu Foto: AP Maxim Shemetov, EPA Maxim Shemetovpool

Mežvijec: Migrantima se prikazuju snimci sa lažnim svedočenjima 

Naime, rekao je da se, pre nego što budu gurnuti preko granice, migrantima prikazuju snimci sa lažnim svedočenjima ljudi koji su navodno bili žrtve nasilnih graničara koji ih tuku i muče.

Granični stražari u Letoniji suočavaju se sa ozbiljnim pretnjama s obzirom na to da, kako je rekao Mežvijec, postoje informacije da se migranti obučavaju da budu nasilniji.

Nije hteo da kaže šta su tačno njegovi obaveštajni agenti otkrili, ali je rekao da je Belorusija izgradila infrastrukturu na granici, uključujući skladišta i hotele, i da je nedavno postavila kampove za obuku.

(Kurir.rs/Telegraph.co.uk)

