Belorusija obučava migrante da se bore protiv evropskih graničara, rekao je za britanski „Telegraf“ Normunds Mežvijec, šef letonske službe bezbednosti.

On ističe za "Telegraf" da se migranti obučavaju u posebnim kampovima i da se guraju preko granica Evropske unije u Poljsku i baltičke države.

To je deo eskalirajućeg hibridnog rata protiv Zapada, a Mežvijec je opisao kako se taktika Belorusije i Rusije menjala tokom vremena.

„Sećam se prvih godina, bile su prilično mirne, ali u poslednjoj godini postalo je sve agresivnije“, rekao je, opisujući jednu taktiku kao „informacionu operaciju“ protiv svoje zemlje.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u Moskvi u poseti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu

Mežvijec: Migrantima se prikazuju snimci sa lažnim svedočenjima

Naime, rekao je da se, pre nego što budu gurnuti preko granice, migrantima prikazuju snimci sa lažnim svedočenjima ljudi koji su navodno bili žrtve nasilnih graničara koji ih tuku i muče.

Granični stražari u Letoniji suočavaju se sa ozbiljnim pretnjama s obzirom na to da, kako je rekao Mežvijec, postoje informacije da se migranti obučavaju da budu nasilniji.