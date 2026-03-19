NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE U PENTAGONU I GENERAL DEN KEJN

Slušaj vest

Pit Hegset, ministar rata SAD, kako glasi funkcija ministra odbrane u drugoj administraciji predsednika Donalda Trampa, obraća se na konferenciji za medije u Pentagonu.

Pored Hegseta tu je i general Ratnog vazduhoplovstva Den Kejn, načelnik Združenog štaba američke vojske.

Hegset je na početku obraćanja rekao da je razgovarao sa porodicama šest američkih vojnika koji su poginuli kada se njihov avion za dopunjavanje gorivom srušio iznad Iraka prošle nedelje.

- Rekli su, dovršite to. Poštujte njihovu žrtvu. Ne oklevajte. Ne stajte dok se posao ne završi. Moj odgovor, zajedno sa odgovorom predsednika, bio je jednostavan, naravno da ćemo ovo završiti. Poštovaćemo njihovu žrtvu - poručio je Hegset.

Šef Pentagona je kazao da će SAD ponovo pojačati vazdušne udare na Iran.

- Danas će biti (isporučen) najveći paket vazdušnih udara do sada, baš kao što je bio slučaj i juče - kazao je Hegset.

"Uništeno 120 iranskih brodova i 11 podmornica"

On je ponovio da su američki vojni ciljevi bili precizno određeni i isplanirani, napominjući da je iranska protivvazdušna odbrana (PVO) "zgažena" i da je baza odbrambene industrije te zemlje "u velikoj meri uništena".

- SAD su potopile preko 120 iranskih ratnih brodova. Takođe je eliminisano 11 iranskih podmornica - dodao je Hegset.

Obraćanje američkog ministra rata Pita Hegseta sa generalom Denom Kejnom u Pentagonu o toku rata u Iranu

Hegset je rekao da je u američko-izraelskim napadima na Iran "pogođeno više od 7.000 meta".

- Do danas smo pogodili preko 7.000 meta širom Irana i po njegovoj vojnoj infrastrukturi. To nije postepeno povećanje. To je precizno primenjena ogromna sila - kazao je on.

Trampov ministar rata je ocenio da je iranska sposobnost da proizvodi nove balističke rakete "verovatno najteže pogođena" i da je „opala za 90 odsto od početka sukoba".

- Bespilotnih letelica, tu imajte u vidu dronove kamikaze, manje je za 90 odsto - poručio je Hegset.

Američki ministar odbrane Pit Hegset posetio bazu "foka" (SEAL) Perl Harbor-Hikam

"Iran ušao u borbu sa puno oružja"

Iako su i Hegset i Kejn potvrdili napredak američke vojne operacije, general je ipak priznao da Iran i dalje ima "određene kapacitete" kada su u pitanju rakete.

- Iran je ušao u ovu borbu sa puno oružja - kazao je Kejn.

On je rekao da su zato američke oružane snage bile "agresivne i odlučne" u napadima na raketne kapacitete Irana.

General Ratnog vazduhoplovstva Den Kejn, načelnik Združenog štaba američke vojske

Hegset je odbio da odgovori na pitanje novinara kada ili kako bi rat s Iranom mogao da se završi, ali je rekao da su SAD "na dobrom putu".

- Na kraju će biti na predsedniku da odluči u kom trenutku ćemo reći: "Hej, postigli smo ono što je potrebno u ime američkog naroda da bismo osigurali našu bezbednost". Dakle, ne, nema vremena koje je određeno za to. Ali smo na dobrom putu - poručio je Hegset.

Da li Izrael vodi sopstveni rat?

Upitan je i da li smatra da Izrael teži ostvarenju sopstvenih ciljeva u ovom ratu, povodom jučerašnjeg napadoa na najveće iransko gasno polje Južni Pars, a o čemu je Tramp rekao da SAD "ništa nisu znale".



- Iran decenijama koristi energiju kao oružje. Izrael je jasno poslao upozorenje.Mi držimo karte u rukama. Imamo ciljeve. Ti ciljevi su jasni. Imamo i saveznike koji teže ka ostvarivanju ciljeva - kazao je Hegset koji je prethodno tokom obraćanja rekao da su ciljevi SAD bili da unište iranske rakete, lansere, bazu odbrambene industrije i mornaricu, kao i da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.

Hegset je potvrdio informacije Vašington posta da bi Pentagon mogao da dobije čak 200 milijardi dolara za finansiranje rata u Irabu i šire vojne bezbednosti Amerike.

- Mislim da bi se taj broj mogao da se promeni. Potreban je novac da se ubijaju loši momci - zaključio je Hegset.