Britanska policija optužila je dvojicu muškaraca za špijuniranje jevrejske zajednice u Velikoj Britaniji u korist Irana.

Iransko-britanski državljanin Nematolah Šahsavani i iranski državljanin Alireza Farasati optuženi su za učešće u radnjama koje bi mogle da pomognu stranoj obaveštajnoj službi.

Tužioci su rekli da se optužbe odnose na Iran.

Frenk Ferguson, šef odeljenja za borbu protiv terorizma u britanskom tužilaštvu, rekao je da se optužba "odnosi na obavljanje aktivnosti u Velikoj Britaniji, poput prikupljanja informacija i izviđanja meta".

Obojica osumnjičenih, koji žive u Londonu, uhapšeni su 6. marta i trebalo bi da se danas prvi put pojave pred sudom.

Još dva britansko-iranska državljanina uhapšena istog dana u okviru iste istrage puštena su bez optužbi.

Šef britanske obaveštajne službe MI5 Ken Mekalum izjavio je prošlog oktobra da je u prethodnih 12 meseci sprečeno više od 20 "potencijalno smrtonosnih zavera koje podržava Iran".