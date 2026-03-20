OLUJNA STIHIJA POGODILA NAJVEĆI PAKISTANSKI GRAD! Ima poginulih i povređenih, snažan vetar nosio SVE PRED SOBOM, stravični snimci (FOTO/VIDEO)
Najmanje 15 ljudi je poginulo u nevremenu koje je sinoć pogodilo najveći pakistanski grad, Karači.
Oluja u Karačiju odnela najmanje 15 života Foto: AP Ali Raza
Više od dve desetine ljudi je povređeno i zbrinuto u bolnicama, saopštile su nadležne službe.
Oluja, praćena jakom kišom, iščupala je drveće pored puta i poremetila saobraćaj u Karačiju, glavnom gradu južne pokrajine Sind.
Vlasti su savetovale stanovnicima da izbegavaju putovanja i ostanu na sigurnom.
Pakistanski meteorološki zavod je saopštio da je vetar koji je dostizao 90 kilometara na sat trajao satima.
Meteorolozi su upozorili da se kiša, grmljavina i jak vetar očekuju i danas.
(Kurir.rs/Beta)
