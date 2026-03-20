Najmanje 15 ljudi je poginulo u nevremenu koje je sinoć pogodilo najveći pakistanski grad, Karači.

Oluja u Karačiju odnela najmanje 15 života

Više od dve desetine ljudi je povređeno i zbrinuto u bolnicama, saopštile su nadležne službe.

Oluja, praćena jakom kišom, iščupala je drveće pored puta i poremetila saobraćaj u Karačiju, glavnom gradu južne pokrajine Sind.

Vlasti su savetovale stanovnicima da izbegavaju putovanja i ostanu na sigurnom.

Pakistanski meteorološki zavod je saopštio da je vetar koji je dostizao 90 kilometara na sat trajao satima.

Meteorolozi su upozorili da se kiša, grmljavina i jak vetar očekuju i danas.