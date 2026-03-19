TEŽAK UDARAC ZA ŠEIKE, "FERARI" OBUSTAVLJA ISPORUKE ZBOG RATA! Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila pažljivo prati dešavanja na Bliskom istoku
Posledice rata koji Izrael i SAD vode protiv Irana utiču na sve aspekte života na Bliskom istoku.
Poslednje područje koje je pretrpelo posledice ovog sukoba jeste sektor nabavke luksuznih automobila u ovom regionu poznatom po razmetljivim bogatašima.
Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila "Ferari" objavio je da će privremeno obustaviti isporuke na Bliski istok zbog rata.
- Pažljivo pratimo dešavanja na Bliskom istoku i potencijalne posledice po naše poslovanje U ovoj fazi, privremeno smo obustavili isporuke na tom području, dok samo malo pošiljki obavljamo avionom - navodi se u saopštenju kompanije za CNBC.
Skaj njuz prenosi da je prošle godine "Ferari" isporučio 626 vozila na Bliski istok, što taj region čini većim tržištem od Velike Britanije, Švajcarske i Francuske.