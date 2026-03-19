Slušaj vest

Posledice rata koji Izrael i SAD vode protiv Irana utiču na sve aspekte života na Bliskom istoku.

Poslednje područje koje je pretrpelo posledice ovog sukoba jeste sektor nabavke luksuznih automobila u ovom regionu poznatom po razmetljivim bogatašima.

Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila "Ferari" objavio je da će privremeno obustaviti isporuke na Bliski istok zbog rata.

- Pažljivo pratimo dešavanja na Bliskom istoku i potencijalne posledice po naše poslovanje U ovoj fazi, privremeno smo obustavili isporuke na tom području, dok samo malo pošiljki obavljamo avionom - navodi se u saopštenju kompanije za CNBC.

shutterstock_2713728741.jpg
Logo "Ferarija" Foto: Shutterstock

Skaj njuz prenosi da je prošle godine "Ferari" isporučio 626 vozila na Bliski istok, što taj region čini većim tržištem od Velike Britanije, Švajcarske i Francuske.

(Kurir.rs/Sky News/CNBC)

