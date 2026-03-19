OVDE DVE ČLANICE EU NAJVIŠE SU POGOĐENE BLOKADOM ORMUSKOG MOREUZA: Osim nafte, prolaz je važna ruta za globalnu trgovinu izuzetno skupom sirovinom!
Skoro potpuni kolaps komercijalnog brodarstva kroz Ormuski moreuz pogodio je i zemlje Evropske unije, a Italijai Belgijasu najviše ugrožene, pokazala je studija.
Rizici su najizraženiji u grupi zemalja, prema studiji Instituta za inteligenciju lanca snabdevanja Austrije (ASCII), Centra za složenost nauke (CSH) u Beču i Tehnološkog univerziteta Delft.
Pitanje tečnog prirodnog gasa
U Evropskoj uniji, Italija je najviše ugrožena, uvozeći robu u vrednosti od oko9,8 milijardi dolara iz zemalja Persijskog zaliva godišnje, pokazala je studija.
Ova brojka takođe uključuje uvoz tečnog prirodnog gasa iz Katara u vrednosti od oko 4,4 milijarde dolara godišnje i propana u vrednosti od oko 3,2 milijarde dolara.
Belgija, u međuvremenu, godišnje uvozi katarski prirodni gas u vrednosti od oko 5,8 milijardi dolara, uglavnom preko luke Zebriž, i veoma je izložena ekonomskim rizicima, pokazala je studija.
Pored trgovine gasom, Ormuski moreuz je takođe važna ruta za globalnu trgovinu dijamantima, koja putuje od Ujedinjenih Arapskih Emirata do Antverpena.
Veliki uvoz
Nemačka godišnje uvozi robu u vrednosti od oko 5,7 milijardi dolara, uglavnom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pre svega brodove, jahte i industrijsku opremu, u vrednosti od 4,2 milijarde dolara.
Vrednost uvoza iz Katara, uglavnom propana i specijalnih gasova, iznosi oko 600 miliona dolara.
Šire evropsko područje predstavlja najveći rizik za Ujedinjeno Kraljevstvo, koje godišnje uvozi robu u vrednosti od oko 12,9 milijardi dolara iz regiona Bliskog istoka, od čega oko 5,9 milijardi dolara odlazi na gasne proizvode iz Katara.
Ekonomski uticaj će u velikoj meri zavisiti od trajanja iranske blokade, naglašava autor studije Stefan Turner, dodajući da ako traje duže od četiri nedelje, poremećaji bi se mogli proširiti na globalne lance snabdevanja.
Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom nakon američko-izraelskog napada, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom, evropskim zemljama i njihovim saveznicima.
