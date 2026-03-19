VELIKA BRITANIJA SPREMNA DA UČESTVUJE U DEBLOKADI ORMUSKOG MOREUZA: Veliki zaokret, akciji se pridružuje JOŠ PET SILA, stiže pomoć Trampu!
Velika Britanija kaže da je spremna da pomogne u obezbeđivanju bezbednog prolaza brodova kroz Ormuski moreuz.
U zajedničkoj izjavi sa liderima Francuske, Nemačke, Italije, Holandije i Japana, Velika Britanija takođe kaže da će raditi na stabilizaciji energetskih tržišta.
Oštra osuda napada i upozorenje Iranu
U izjavi se izražava oštra osuda nedavnih napada Irana na nenaoružane komercijalne brodove i civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, kao i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga.
Države su izrazile "duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba", te su pozvale Iran da "odmah prekine sa pretnjama, postavljanjem mina, napadima dronovima i raketama i drugim pokušajima blokiranja moreuza za komercijalni brodski saobraćaj, i da se pridržava Rezolucije 2817 Saveta bezbednosti UN".
Istaknuto je da je sloboda plovidbe je osnovni princip međunarodnog prava, uključujući i one iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.
Dražve su uzakale da će "posledice iranskih postupaka osetiti ljudi u svim delovima sveta, posebno oni najranjiviji".
Poziv na sveobuhvatni moratorijum na napade
„U skladu sa Rezolucijom 2817 Saveta bezbednosti UN, naglašavamo da takvo ometanje međunarodnog brodarstva i poremećaj globalnih lanaca snabdevanja energijom predstavljaju pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. U tom smislu, pozivamo na hitan sveobuhvatni moratorijum na napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja"; navodi se u izjavi.
Mere za stabilizaciju tržišta energije
„Izražavamo spremnost da doprinesemo odgovarajućim naporima kako bi se osigurao bezbedan prolaz kroz moreuz i pozdravljamo posvećenost zemalja koje se bave pripremnim planiranjem", navodi se u izjavi.
Naglašeno je i da će se preduzeti koraci za stabilizaciju energetskih tržišta, uključujući koordinisano oslobađanje strateških rezervi nafte i saradnju sa proizvođačima radi povećanja proizvodnje:
„Takođe ćemo raditi na pružanju podrške najpogođenijim zemljama, uključujući i putem Ujedinjenih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. Pomorska bezbednost i sloboda plovidbe koriste svim zemljama", navodi se.
U zaključku, apeluje se na sve države da poštuju međunarodno pravo i osnovne principe međunarodnog prosperiteta i bezbednosti.
Francuska, Nemačka i Italija ranije saopštile da neće slati brodove u moreuz
Podsetimo, Francuska, Nemačka i Italija su ranije saopštile da ne planiraju da pošalju brodove kako bi pomogle u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.
(Kurir.rs/Skynews)