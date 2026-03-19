Velika Britanija kaže da je spremna da pomogne u obezbeđivanju bezbednog prolaza brodova kroz Ormuski moreuz.

U zajedničkoj izjavi sa liderima Francuske, Nemačke, Italije, Holandije i Japana, Velika Britanija takođe kaže da će raditi na stabilizaciji energetskih tržišta.

Oštra osuda napada i upozorenje Iranu

U izjavi se izražava oštra osuda nedavnih napada Irana na nenaoružane komercijalne brodove i civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, kao i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu.

Države su izrazile "duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba", te su pozvale Iran da "odmah prekine sa pretnjama, postavljanjem mina, napadima dronovima i raketama i drugim pokušajima blokiranja moreuza za komercijalni brodski saobraćaj, i da se pridržava Rezolucije 2817 Saveta bezbednosti UN".

Istaknuto je da je sloboda plovidbe je osnovni princip međunarodnog prava, uključujući i one iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Iran

Dražve su uzakale da će "posledice iranskih postupaka osetiti ljudi u svim delovima sveta, posebno oni najranjiviji".

Poziv na sveobuhvatni moratorijum na napade

„U skladu sa Rezolucijom 2817 Saveta bezbednosti UN, naglašavamo da takvo ometanje međunarodnog brodarstva i poremećaj globalnih lanaca snabdevanja energijom predstavljaju pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. U tom smislu, pozivamo na hitan sveobuhvatni moratorijum na napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja"; navodi se u izjavi.

Gasno postrojenje Južni Pars, najveće u Iranu, meta izraelskog napada

Mere za stabilizaciju tržišta energije

„Izražavamo spremnost da doprinesemo odgovarajućim naporima kako bi se osigurao bezbedan prolaz kroz moreuz i pozdravljamo posvećenost zemalja koje se bave pripremnim planiranjem", navodi se u izjavi.

Naglašeno je i da će se preduzeti koraci za stabilizaciju energetskih tržišta, uključujući koordinisano oslobađanje strateških rezervi nafte i saradnju sa proizvođačima radi povećanja proizvodnje:

„Takođe ćemo raditi na pružanju podrške najpogođenijim zemljama, uključujući i putem Ujedinjenih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. Pomorska bezbednost i sloboda plovidbe koriste svim zemljama", navodi se.

U zaključku, apeluje se na sve države da poštuju međunarodno pravo i osnovne principe međunarodnog prosperiteta i bezbednosti.

Francuska, Nemačka i Italija ranije saopštile da neće slati brodove u moreuz