U izraelskom vazdušnom napadu na jugu Libanaranjeni su dopisnik RT-a Stiv Svini i njegov snimatelj, prema navodima Libanske nacionalne novinske agencije. Njih dvojica su izveštavali kada je došlo do napada.

Snimak objavljen na internetu navodno prikazuje trenutak udara, dok su eksplozije pogodile okolno područje.

Izraelske snage nastavljaju udare širom južnog Libana i napade na Bejrut u borbi protiv Hezbolaha, a često su u tim napadima ciljane civilne oblasti i bolnice.

Na meti napada su i novinari koji se zateknu u zoni izraelskih udara, kao što je slučaj sa dvojicom ruskih novinara.

Sve o ratu Amerike i Izraela protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/Al Jazeera/Preneo: V.M.)

