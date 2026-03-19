General je rekao da su u toku napadi na raketne sisteme, milicije i ciljeve u Ormuskom moreuzu.

Odgovarajući na pitanje novinara o iranskim raketnim kapacitetima, s obzirom na to da je zemlja uspela da napadne brojne države, Kejn je rekao da Teheran zadržava "određene mogućnosti" da napadne američku imovinu.

- Ušli su u ovu borbu sa puno oružja - rekao je, dodajući da SAD nastavljaju da budu "jednako agresivne i odlučne“ u napadima na Iran, preneo je Gardijan.

Prema njegovim rečima, američke snage upotrebile su i specijalne bombe za probijanje utvrđenja kako bi uništile iranske protivbrodske krstareće rakete.

- Nismo odredili tačan vremenski okvir za završetak naše misije u Iranu - naglasio je Kejn.

Kejn je naglasio da SAD nastavljaju da "love i ubijaju" iranske objekte i druge važne ciljeve.