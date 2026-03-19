Slušaj vest

Tri zvaničnika Izraela, koji su govorili za Rojters pod uslovom anonimnosti, rekli su da Izrael nije iznenađen Trampovim komentarima i da se dinamika situacije podseća na prethodne izraelske napade na skladišta goriva u Iranu pre nekoliko nedelja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je u vezi sa tim prethodnim napadima izjavio da "u tom konkretnom slučaju" nisu bili američki udari.

Tramp je u sredu uveče na društvenoj mreži naveo da Vašington "nije znao ništa o ovom specifičnom napadu" i da Izrael neće ponovo napadati gasno polje osim ako Iran ponovo ne napadne Katar.

Gasno postrojenje Južni Pars, najveće u Iranu, meta izraelskog napada

Do napada je došlo juče, a oštećeno je više objekata u Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars, prenela je iranska agencija Tasnim.

Izraelski zvaničnik potvrdio je da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje i da je meta udara bilo najveće iransko postrojenje za preradu gasa, u provinciji Bušer.

Nalazište Južni Pars je najveća poznata rezerva gasa na svetu i obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.