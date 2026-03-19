Tri zvaničnika Izraela, koji su govorili za Rojters pod uslovom anonimnosti, rekli su da Izrael nije iznenađen Trampovim komentarima i da se dinamika situacije podseća na prethodne izraelske napade na skladišta goriva u Iranu pre nekoliko nedelja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je u vezi sa tim prethodnim napadima izjavio da "u tom konkretnom slučaju" nisu bili američki udari.

Tramp je u sredu uveče na društvenoj mreži naveo da Vašington "nije znao ništa o ovom specifičnom napadu" i da Izrael neće ponovo napadati gasno polje osim ako Iran ponovo ne napadne Katar.

Gasno postrojenje Južni Pars, najveće u Iranu, meta izraelskog napada Foto: Parspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do napada je došlo juče, a oštećeno je više objekata u Specijalnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars, prenela je iranska agencija Tasnim.

Izraelski zvaničnik potvrdio je da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje i da je meta udara bilo najveće iransko postrojenje za preradu gasa, u provinciji Bušer.

Nalazište Južni Pars je najveća poznata rezerva gasa na svetu i obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.

Iran, koji to najveće nalazište prirodnog gasa na svetu deli sa Katarom, razvio je infrastrukturu na gasnom polju sa svoje strane od kraja 1990-ih.

