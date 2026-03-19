Prokremaljska ličnost koja je ove nedelje neočekivano osudila ruskog predsednika Vladimira Putinai rat u Ukrajini u objavi na društvenim mrežama koja je postala viralna, smeštena je u psihijatrijsku ustanovu, preneli su ruski mediji u četvrtak.

Ilja Remeslo je izgradio karijeru kritikujući protivnike Putina, sve dok i sam nije postao jedan od njih, objavivši u utorak kasno uveče manifest za svojih 90.000 pratilaca na Telegramu pod naslovom: "Pet razloga zašto sam prestao da podržavam Vladimira Putina".

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima

Naveo je da je Putin vodio "neuspešan rat" u Ukrajini koji je odneo milione života i ozbiljno narušio rusku ekonomiju na štetu blagostanja njenih građana.

- Vladimir Putin nije legitiman predsednik. Vladimir Putin mora da podnese ostavku i da bude izveden pred sud kao ratni zločinac i lopov - napisao je Remeslo u svojoj objavi.

Ruski napad na Ukrajinu

U četvrtak je peterburški list Fontanka izvestio da je Remeslo hospitalizovan u Gradskoj psihijatrijskoj bolnici broj 3. Navodi se da je informativna služba bolnice potvrdila da pacijent sa imenom i prezimenom Remeslo može da prima pakete.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi da se Remeslo nalazi u toj ustanovi. Fontanka nije navela razloge zbog kojih je primljen.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

