Poljska agencija za vazdušnu navigaciju (PANSA) u ponedeljak je pustila u rad dva nova radara usmerena na poboljšanje nadzora vazdušnog prostora i operativne bezbednosti.

Ovaj potez je deo šireg napora za jačanje odbrambenih sposobnosti zemlje u uslovima regionalnih tenzija.

Odgovor na kršenja vazdušnog prostora

Poljska, članica NATO-a, redovno podiže svoje i savezničke borbene avione u vazduh kao odgovor na ruske vazdušne napade na ciljeve u Ukrajini.

Poslednjih godina bilo je nekoliko kršenja vazdušnog prostora Poljske.

U septembru prošle godine, prijavljeno je da je Varšava upala u vazdušni prostor oko dvadesetak dronova, za koje tvrdi da su ruski, kao i niz balona iz Belorusije, za koje se veruje da su korišćeni za testiranje NATO sistema za otkrivanje pretnji.

Ulaganje u modernu tehnologiju

Novi radarski sistemi su instalirani u blizini gradova Katovice i Pultusk.

Njihovo puštanje u rad je deo investicionog plana od 1,4 milijarde zlota koji će biti sproveden od 2024. do 2029. godine.

Prema rečima portparola PANSA-e, tehnologija koja se koristi u novim radarima omogućiće precizniju komunikaciju između aviona i kontrole letenja.

Civilno-vojna saradnja

Svi radarski podaci se dele sa poljskom vojskom, što je ključni deo strategije za jačanje bezbednosti.

Portparol agencije je objasnio važnost ove saradnje. „PANSA je odgovorna za civilnu kontrolu vazdušnog saobraćaja, ali istovremeno razvijamo civilno-vojnu saradnju.