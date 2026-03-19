Šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, Gergelj Gujaš, izjavio je da je mađarska vlada odlučila da zabrani ulazak u Mađarskui šengenski prostor trojici ukrajinskih državljana - dvojici vojnih lica i jednom političkom analitičaru - zbog navodnih pretnji upućenih Orbanu, piše Evropska pravda, pozivajući se na 24.hu.

Gujaš je naveo da se zabrana odnosi na general-potpukovnika Hrihorija Omelčenka i Jevhena Karasa, ukrajinskog vojnika kojeg je zvaničnik opisao kao lidera "neonacističke grupe C14", i političkog analitičara Borisa Tizenhauzena.

Mađarski zvaničnik tvrdi da su trojica ukrajinskih državljana pretila Mađarskoj vojnim napadom, kao i da su uputila pretnje Orbanu i njegovoj porodici.

Gujaš je izjavio da je Omelčenko navodno zapretio da će "ubiti" premijera i savetovao mu da "misli na svoju decu i unuke", dok je, prema njegovim rečima, Tizenhauzen govorio o mogućnosti slanja ukrajinskih trupa u Mađarsku.

Što se tiče Karasa, Gujaš je rekao da njegova navodna uloga lidera neonacističke grupe, kao i navodne pretnje Orbanu, predstavljaju dovoljan razlog da mu se zabrani ulazak.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskije ranije izjavio da se nada da će "jedna određena osoba" u EU (verovatno Orban) prestati da blokira kredit EU od 90 milijardi evra za Ukrajinu, u suprotnom bi mogao da prosledi kontakt podatke te osobe Oružanim snagama Ukrajine.

Mađarska je blokirala odobravanje kredita EU od 90 milijardi evra za Ukrajinu.

Slovački premijer Robert Fico javno je podržao Orbana nakon što je Zelenski izjavio da bi mogao da dostavi adresu "određene osobe" Oružanim snagama Ukrajine.