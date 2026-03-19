Ruski borbeni avion povredio je u sredu vazdušni prostor susedne Estonije, što je izazvalo reakciju NATOmisije za nadzor vazdušnog prostora Baltika, izjavio je estonski ministar spoljnih poslova Margus Cakna.

Ovo je prvi put ove godine da je ruski avion povredio estonski vazdušni prostor, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

Do povrede je došlo u blizini ostrva Vainludo u Finskom zalivu, kod severne obale Estonije, kada je ruski borbeni avion Su-30 ušao u estonski vazdušni prostor i zadržao se oko jedan minut, rekao je Cakna u četvrtak.

- Nije bilo pretnje po bezbednost Estonije - dodao je.

Su-30 Foto: YouTube prtscr / US Southern Command

NATO misija za nadzor vazdušnog prostora Baltika brzo je reagovala, rasporedivši jedinice italijanskog ratnog vazduhoplovstva, prema rečima Cakne.

U septembru prošle godine Estonija je saopštila da su tri ruska vojna aviona povredila vazdušni prostor te baltičke zemlje tokom 12 minuta u "neviđeno drskom" upadu, dok je rusko Ministarstvo odbrane odbacilo te tvrdnje kao netačne.

Magnus Cakna Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Estonija je, povodom incidenta u sredu, pozvala vršioca dužnosti šefa ruske diplomatske misije u Talinuna razgovor u znak protesta, saopštilo je Ministarstvo.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

